Xét xử Nguyễn Văn Hiến và đồng phạm: Bạn bè, người thân cung cấp bằng chứng Út “trọc” phạm tội

Đại diện VKS nêu rõ, việc mở phiên tòa là kịp thời. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng khởi tố, truy tố, xét xử đảm bảo các quyền dân chủ của công dân, công khai, minh bạch, chấp hành đúng Hiến pháp.

Đại diện VKS đọc bản luận tội

Cũng theo đại diện VKS, nội dung vụ án thể hiện rõ trong cáo trạng, kiểm chứng tại tòa. Đối với các bị cáo tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể là bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc), cơ quan công tố cho rằng, trong quá trình điều tra, truy tố, tại phiên tòa, bị cáo Hệ có thái độ chối tội, cho rằng, bản thân bị người khác là các bị cáo Hoan, Diệt khai không đúng.

Vì bị cáo một mực không nhận tội, phủ nhận cáo buộc của cơ quan điều tra cũng như lời khai của các bị cáo khác nên cơ quan điều tra, VKS đã cẩn thận thu thập chứng cư,s lấy lời khai người thân, bạn bè, tất cả đều không có mâu thuẫn, thù oán, không ít người được Hệ cưu mang, tất cả đã cung cấp nhiều chứng cứ khách quan về hành vi phạm tội của Hệ.

Kết quả kiểm chứng có đủ cơ sở kết luận, bị cáo Hệ núp dưới danh nghĩa Thái Sơn thành lập Công ty Thái Sơn Q.P, xăng dầu Bộ Q. P, thực chất là các công ty tư nhân. Các hành vi vi phạm núp dưới danh nghĩa của Hệ. Việc đặt tên khiến mọi người hiểu nhầm đay là các công ty của Bộ Quốc phòng.

Việc bị cáo Đinh Ngọc Hệ chối tội thể hiện rõ nhất trong phiên xử chiều ngày 19/5. Khi đó, bị cáo Hệ liên tục bác bỏ lời khai của hai bị cáo khác là Vũ Thị Hoan (cựu tổng giám đốc Công ty Yên Khánh, cháu gái gọi Hệ bằng cậu) và Phạm Văn Diệt (cựu giám đốc điều hành Công ty Yên Khánh).

Khi HĐXX đặt câu hỏi về việc bị cáo Hoan khai làm giám đốc công ty Yên Khánh là do được Hệ nhờ. Nhưng ngay lập tức, bị cáo Hệ phản đối và cho rằng, bị cáo Hoan khai vậy không đúng vì bị cáo không có quyền lợi, lợi ích ngoài Thái Sơn Q.P. Bị cáo Hệ cũng phủ nhận lời khai của hai bị cáo trên về vai trò của mình tại công ty Yên Khánh.

Khi HĐXX hỏi về mối quan hệ với công ty Yên Khánh thì Hệ nói không biết, không có quan hệ gì, kể cả công ty Yên Khánh Hải Thành (liên doanh giữa Công ty Yên Khánh và Công ty Hải Thành của Quân chủng Hải quân).

HĐXX nhắc lại lời khai của bị cáo Hoan về việc được Hệ nhờ đứng tên thành lập công ty Yên Khánh nhưng mọi hoạt động điều hành công ty đều do Hệ chỉ đạo. Nghe vậy Hệ lại khẳng định mình không liên quan đến công ty này. Hệ cũng cho rằng, Hoàn khai không đúng.

Vì Hệ phủ nhận toàn bộ lời khai của các bị cáo nên HĐXX đã gọi Vũ Thị Hoan lên đối chất. Bị cáo Hoan vẫn giữ nguyên lời khai của mình về việc khi đang là sinh viên năm nhất (21 tuổi) thì được Hệ nhờ đứng tên thành lập công ty Yên Khánh, giữ vai trò giám đốc. Về phần mình, Hệ vẫn khẳng định Hoan khai không đúng.

