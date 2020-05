Xét xử phúc thẩm vụ VN Pharma: Đại diện Cục quản lý Dược, Bộ Y tế được triệu tập

Được biết, phiên tòa phúc thẩm sáng nay do thẩm phán Võ Văn Khoa làm chủ tọa, cùng hai thẩm phán là Đặng Văn Ý và Đỗ Đình Thanh. HĐXX đã triệu tập đến tòa gần 200 cá nhân và 12 bị cáo của vụ án dù có kháng cáo hay không kháng cáo.

Đáng chú ý, trong phiên xử phúc thẩm vụ VN Pharma buôn bán thuốc giả ung thư giả hôm nay, HĐXX còn triệu tập Cục quản lý Dược (QLD), Bộ Y tế và nguời đại diện Cục QLD.

Trước đó, sau phiên tòa sơ thẩm, cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã quyết định khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng thời tiến hành khởi tố bị can, bắt giam và khám xét nơi ở đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1976, Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) để điều tra.

Toàn cảnh phiên xử

Trong phiên xử sơ thẩm vào tháng 10/2019, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Võ Mạnh Cường (cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) 20 năm tù, Nguyễn Minh Hùng 17 năm tù về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Các đồng phạm còn lại bị tuyên phạt từ ba năm án treo đến 12 năm tù.

Sau khi tòa tuyên án, người đóng vai trò chủ mưu của vụ án, cựu chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng không kháng cáo. Đồng chủ mưu, Võ Mạnh Cường cùng nhiều bị cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt.

Phiên tòa phúc thẩm nay có 7/12 bị cáo trong vụ án kháng cáo xin giảm hình phạt và có người xin hưởng án treo. Cụ thể là bị cáo Cường, Nguyễn Trí Nhật (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty VN Pharma ), Ngô Anh Quốc (cựu Phó Tổng giám đốc VN Pharma), Phan Cẩm Loan (cựu Phó Trưởng phòng xuất nhập khẩu VN Pharma), Phạm Anh Kiệt (cựu Tổng giám đốc Cty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn, Lê Vũ Phương (cựu kế toán trưởng VN Pharma), Phạm Quỳnh Trang (cựu nhân viên Cty H&C). Riêng cựu Tổng giám đốc VN Pharma, bị cáo Hùng chấp nhận bản án sơ thẩm.

Nga Đỗ (t/h)