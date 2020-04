Xét xử vụ án đầu tiên liên quan đến COVID-19: Người chống đối không đeo khẩu trang lĩnh 9 tháng tù

Sáng ngày 10/4, Tòa án nhân dân huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên xét xử vụ án hình sự đầu tiên liên quan đến COVID-19.

Tại phiên xét xử trực tuyến công khai bị cáo Đào Xuân Anh tên gọi khác Đào Văn Doanh (sinh năm 1990, trú tại thôn Phương Nam, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên) đã bị tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ" theo điều 330 Bộ Luật hình sự, bắt đầu thi hành từ ngày 5/4.

Đào Xuân Anh được đưa đến phiên tòa xét xử. Ảnh: Báo Giao Thông



Theo nội dung cáo trạng, khoảng 16h ngày 4/4/2020, Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên xã Đông Hải - Đông Ngũ, huyện Tiên Yên đang làm nhiệm vụ thì phát hiện Đào Xuân Anh không đeo khẩu trang. Lúc này, lực lượng chức năng tiến hành nhắc nhở nhưng Đào Xuân Anh không những không chấp hành mà còn xúc phạm, dùng mũ cối hành hung người làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát rồi bỏ về nhà.

9h30 sáng ngày 5/4, Đào Xuân Anh ra Cơ quan Công an huyện Tiên Yên đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Tiên Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối đối tượng này.

Đào Xuân Anh bị VKSND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, truy tố về tội "Chống người thi hành công vụ". Căn cứ trên cơ sở nội dung vụ án và các tài liệu trong hồ sơ điều tra, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù giam.

Bị cáo Đào Xuân Anh tại phiên tòa. Ảnh: VOV

"Trong lúc toàn Đảng toàn dân đang chung tay chống dịch, thế mà lại đi ngược cái xu thế chung như vậy là không được. Vụ án này là để răn đe cho những người dân khác, là lời cảnh tỉnh cho những đối tượng không chấp hành nguyên tắc phòng dịch", Ông Hoàng Văn Việt - Chủ tịch UBND xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh cho rằng bản án VKSND huyện Tiên Yên đưa ra là thích đáng đối với Đào Xuân Anh.

Kiều Đỗ (t/h)