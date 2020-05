Xét xử vụ gian thi cử ở Hòa Bình: Nhiều giáo viên khai bị chỉ đạo, ép nâng điểm hàng loạt bài thi

Chiều ngày 12/5, TAND tỉnh Hòa Bình tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 xảy ra tại tỉnh Hòa Bình. Trong phiên xử chiều nay, nhiều giáo viên được triệu tập đến tòa để làm việc.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan (SN 1979) - nguyên giáo viên Trường THPT Lạc Long Quân, là tổ trưởng tổ 1, môn Ngữ Văn - khai nhận có nâng điểm, chấm thi sai lệch nâng điểm cho 10 trường hợp từ chỉ đạo của Diệp Thị Hồng Liên – cựu Phó trưởng phòng Khảo thí.

Cũng trong chiều nay, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Chung (SN 1980, nguyên giáo viên Trường THPT Ngô Quyền, Tổ trưởng tổ 2) khai chỉ làm giúp Liên xem bài chấm và chuyển thông tin nhờ giám khảo chấm điểm. Bị cáo nói, do lãnh đạo nhờ, chứ bị c áo không tác động việc chấm thi, không tác động nâng điểm.

Còn bị cáo Bùi Thanh Trà (SN 1980, nguyên giáo viên Trường PTTH Lương Sơn, Tổ trưởng tổ 3) khai có tham gia nhờ chấm nâng điểm cho 3 học sinh là do chỉ đạo từ Liên. Trà đã đưa 3 thí sinh có số báo danh và đưa số điểm cần nâng theo mong muốn cho 2 giám khảo giúp nâng điểm.

Ở một diễn biến liên quan, trong chiều nay, nhiều giáo viên được tòa triệu tập đến làm việc. Đáng chú ý, nhiều giáo viên chấm thi đồng loạt lên tiếng việc mình bị chỉ đạo, ép buộc để chấm nâng điểm cho hàng chục bài thi. Giáo viên Bùi Thị Thu Hiền cho biết, Trà có nhờ nâng điểm thi cho thí sinh nhưng không đồng ý. Sau đó, Trà tiếp tục yêu cầu ký khống vào 1 tờ giấy, lúc này cô Hiền lưỡng lự thì bị trà quát bắt ký.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan

Tiếp đó, bị cáo Liên xuất hiện tiếp tục yêu cầu nâng điểm. Bị cáo cho biết, trường hợp người nhà lãnh đạo nên cô Hiền đã ký và khẳng định không biết lãnh đạo đó là ai.

Cô giáo Lê Thị Hạnh cũng tố bị Trà tác động, yêu cầu chấm điểm 8, nếu không phải 7,5 điểm. Cô Hạnh khai, thấy bài thi không được điểm như thế, không muốn chấm nhưng Trà nói “đây là bài của sếp gửi gắm”.

Ngoài ra còn một số giáo viên được triệu tập khác cũng tố bị các bị cáo chỉ đạo, ép buộc nâng khống điểm thi.

Còn trong phiên xử buổi sáng ngày 12/5 có nội dung đáng chú ý là lời khai của bị cáo Khương Ngọc Chất (SN 1975, cựu thượng tá, cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hòa Bình). Bị cáo khai, do có 5 lãnh đạo cấp phòng ở công an tỉnh nhờ xem điểm cho con nên mới nhờ Nguyễn Quang Vinh và Đỗ Mạnh Tuấn, chứ không tham gia nâng điểm.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ gian lận thi cử THPT quốc gia năm 2018 sẽ tiếp tục được làm việc vào ngày mai. Dự kiếm, phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 18/5.

Your browser does not support HTML5 video.

Gian lận thi cử ở Hòa Bình: Có thí sinh được nâng 26,45 điểm

Xem thêm: Cựu Trưởng Phòng Khảo thí không đồng ý cáo buộc chủ mưu vụ nâng điểm thi ở Hòa Bình

Nga Đỗ (t/h)