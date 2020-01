Xét xử vụ học sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón: Bị cáo Quy bịt mặt, người thân bật khóc

Sáng 14/1, TAND quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội mở phiên xét xử vụ học sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón . Nạn nhân là bé trai Lê Hoàng L. (6 tuổi, ngụ tòa Trung Yên Plaza, Cầu Giấy, học sinh lớp 1 Tokyo trường Gateway ), tử vong do bị bỏ quên trên ô tô đưa đón. Tòa đã triệu tập 3 bị cáo tới phiên tòa, đồng thời triệu tập đại diện trường Gateway, đại diện Công ty TNHH vận tải và du lịch Ngân Hà, 2 giám định viên Bộ Công an, 25 nhân chứng đến phiên xét xử sơ thẩm.

Phiên tòa xét xử đang diễn ra

Hai bị cáo Nguyễn Bích Quy (SN 1964, nhân viên giám sát trên xe, trú quận Cầu Giấy) và bị cáo Doãn Quý Phiến (SN 1966, tài xế, trú tại quận Cầu Giấy) bị truy tố tội danh "Vô ý làm chết người" theo Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự. Người bào chữa cho bị cáo Phiến là luật sư Nguyễn Xuân Anh. Bị cáo Quy không có luật sư bào chữa do cách đây nửa tháng đã làm đơn từ chối luật sư.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, trường Gateway ) bị cáo buộc phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Thủy được luật sư Phan Thị Lam Hồng và Chu Thị Trang Vân bào chữa.

Bị cáo Quy bịt mặt đến tòa, trước đó bị cáo đã làm đơn từ chối luật sư

Đại diện người bị hại là ông Lê Văn Sơn – bố cháu Lê Hoàng L. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại có các luật sư Vũ Gia Trưởng, Phạm Hương Giang, Lê Đức Thắng.

Các bị cáo đến dự tòa từ rất sớm, các bị cáo bịt mặt, không tiếp xúc với người ngoài hay báo chí. Đồng thời, anh Lê Văn Sơn (bố bé L.) cùng người thân, luật sư bào chữa cũng đã có mặt từ rất sớm. Gia đình nạn nhân mong chờ một bản án công tâm dành cho các bị cáo, nhiều người thân đã bật khóc xót thương cho số phận cháu bé.

Bố cháu L. cùng luật sư

Nhiều người bật khóc vì xót thương

Phiên tòa được mở công khai, dưới sự điều hành của HĐXX do thẩm phán Nguyễn Quốc Tuấn ngồi ghế chủ tọa. Tuy nhiên, do phòng xét xử có sức chứa giới hạn, nhiều người thân bé L. không được vào bên trong phòng xử. Báo chí được bố trí tác nghiệp tại một phòng riêng thông qua màn hình tivi được tòa chuẩn bị từ trước.

Đúng 9h, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội bắt đầu đọc bản cáo trạng vụ án.

Cháu L. được đưa từ xe đưa đón vào phòng y tế của trường trong tình trạng cơ thể co cứng

