Xét xử vụ học sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón: Bố đẻ nạn nhân thấy cáo trạng sơ sài

Sáng ngày 14/1, TAND quận Cầu Giấy mở phiên tờ sơ thẩm xét xử vụ án cháu Lê Hoàng Long (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokyo, trường Gateway ) bị bỏ quên trên xe đưa đón ngày 6/8/2019 suốt 9 tiếng đồng hồ dẫn đến tử vong. Phiên xử được điều hành vởi thẩm phán Nguyễn Quốc Tuấn (chủ tọa).

Trong phiên xử này có sự tham gia của 10 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bị hại, các bị can, trường Gateway. Đồng thời, tòa án quận Cầu Giấy dự kiến sẽ triệu tập 25 người làm chứng cùng hai giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), đại diện trường Gateway và Công ty TNHH vận tải và du lịch Ngân Hà đến làm việc với vai trò người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

3 bị cáo được đưa ra xét xử là tài xế Doãn Quý Phiến (SN 1966) cùng người đưa đón Nguyễn Bích Quy (1964, cùng trú tại quận Cầu Giấy) bị truy tố về tội "Vô ý làm chết người", theo Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự. Nữ giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo trường Gateway là Nguyễn Thị Thủy bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Trong phiên xử sáng nay, sau phần xét hỏi các bị cáo, người thân của nạn nhân Long được mời lên trình bày quan điểm. Người bảo hộ cho nạn nhân là anh Lê Văn Sơn (bố đẻ cháu Lê Hoàng Long) trình bày rằng, cái chết của con trai anh quá oan nghiệt, có nhiều uẩn khúc chưa được làm rõ ràng, sáng tỏ. “Trong quá trình điều tra, gia đình chưa cảm nhận được điều gì sáng tỏ”, anh Sơn nói.

Về bản cáo trạng của VKSND quận Cầu Giấy, anh Sơn nói: Bản cáo trạng này rất sơ sài, chưa chỉ định rõ trách nhiệm của tất cả những người liên quan, các tình tiết trong vụ án chưa logic và khớp nhau.

Anh Sơn cũng cho biết, gia đình anh không hề nhận được thông báo hay bất cứ thông tin nào về việc của con, từ điện thoại cho đến email kể từ thời điểm con xuống điểm đoán xe buýt.

Đặc biệt, anh Sơn khẳng định, không hề được giao viên chủ nhiệm thông báo về việc con mình vắng mặt tại buổi học hôm đó. Khi gia đình nhận được tin giữ về con là vào 16h45 ngày 6/8. Lúc đó, vợ anh nhận được cuộc gọi từ bà Quy và số máy của nhà trường, thông báo việc con anh bị ngất, đang được cấp cứu tại trường.

Sau khi hai vợ chồng nhận được tin, anh Sơn có liên lạc lại để nắm bắt tình hình thì được biết, con được đưa vào viện Nhi Trung ương cấp cứu, nhưng tới nơi thì không thấy. Anh Sơn gọi điện vào số của nhà trường thì được nhắn cho một số điện thoại khác đề nghị gọi theo số đó để nắm tình hình. Lúc này anh gọi vào thì được thông báo con trai đã được chuyển đến viện E cấp cứu. Gia đình lại tức tốc đến viện E.

Về mặt dân sự, anh Sơn đã có thỏa thuận với nhà trường và bị cáo Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm) nên không có yêu cầu gì. Đối với bị cáo và người có liên quan, gia đình đề nghị theo quy định của Pháp luật

Cụ thể, gia đình đề nghị bị cáo Quy và Phiến bồi thường 1 tỷ đồng. Anh Sơn cho biết, mức chi phí này cao hơn bình thường, nhưng sự mất mát đó là quá lớn và nó còn nhiều uản khúc nên gia đình phải làm rất nhiều nghi lễ, rất nhiều lần…

Tiếp lời, HĐXX đề nghị gia đình cung cấp chứng từ để làm căn cứ giải quyết bồi thường, song anh Sơn nói rằng, sự việc xảy ra khiến gia đình bàng hoàng nên không có chứng từ gì…

Về án phạt hình sự, anh Sơn đề nghị HĐXX xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, tương xứng với hậu quả mà hành vi gây ra.

