Xét xử vụ học sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón: Công bố lời khai của nhân chứng đặc biệt

Trong quá trình xét xử vụ cháu Lê Hoàng Long (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokyo, trường Gateway ) tử vong trên xe đưa đón ngày 6/8/2019, HĐXX đã quyết định công bố lời khai cảu hai cháu bé đi cùng xe đưa đón với cháu Long. Tuy nhiên, gia đình 2 nhân chứng đã có đơn xin vắng mặt.

Theo nội dung lời khai của 2 nhân chứng, hôm đó các cháu đi cùng xe đưa đón với Long và đã thấy bạn ngủ trên xe. Đến chiều tan học, khi xe đến đón thì hai cháu bé thấy Long nằm trên xe, đầu hướng ra bên ngoài.

Một trong hai nhân chứng cho biết, khi cháu xuống xe thì thấy Long vẫn đang ngủ. Khi chuẩn bị lên xe ra về thì thấy thiếu bạn Long nên tất cả chờ 10 phút nhưng vẫn không thấy. Khi lên xe thì thấy Long nằm bất động, đầu hướng ra ngoài. Sau đó, có người bế Long xuống xe.

Ba bị cáo tại phiên tòa xét xử

Liên quan đến vụ việc, tại tòa, ông Doãn Quý Phiến khai không có ý kiến gì về nội dung, cáo trạng và không bị ép cung, nhục hình. Bị cáo cũng khai, có ký hợp đồng lái xe với công ty Ngân Hà. Trước khi làm việc có trao đổi về việc lái xe, sáng đón học sinh tại các điểm rồi đưa đến trường, chiều lại đón từ trường về các điểm như sáng. Người đi đón học sinh cùng xe ông Phiến là bà Nguyễn Thị Bích Quy.

Cũng theo bị cáo Phiến, chỉ có một danh sách để đi theo cung đường với các địa chỉ chứ không biết có bao nhiêu học sinh , cháu nào nghỉ, cháu nào đi học. Hôm sự việc xảy ra, bị cáo thực hiện đúng chức năng của lái xe, không kiểm tra lại xe. Khi về vãi cũng không kiểm tra lại mà chốt xe ra về luôn. Mặc dù trong xe có gương chiếu hậu nhưng không bao quát được hết học sinh trên xe vì thành ghế cao. Trong quá trình lái xe bị cáo cũng ít dùng gương chiếu hauak, chỉ khi lùi xe mới dùng, bình thường, chỉ nhìn gương chiếu hậu bên ngoài.

Gia đình anh Sơn và các luật sư bảo vệ quyền lợi

Về phía Công ty Ngân Hà, Phó giám đốc là ông Lê Đoàn cho biết: trường Gateway có gửi thông báo về tập huấn cho các monitor và lái xe đưa đón học sinh nhưng cả ông Phiến và bà Quy đều cáo bận không tham dự. Sau đó, ông Đoàn có lấy tài liệu tập huấn về nghiên cứu và truyền đạt lại cho bà Quy.

Trong phiên xử sáng nay, sau phần xét hỏi các bị cáo , HĐXX cũng mời đại diện gia đình người bị hại lên trình bày quan điểm. Anh Lê Văn Sơn (bố đẻ nạn nhân Long) cho rằng, cáo trạng của VKSND quận Cầu Giấy rất sơ sài, chưa chỉ rõ trách nhiệm của tất cả những người có liên quan, các tình tiết trong vụ án chưa logic và khớp với nhau…

Đồng thời, anh Sơn cũng đề nghị HĐXX xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, tương xứng với hậu quả mà hành vi gây ra. Đối với gia đình anh Sơn, đây là một cú sốc quá lớn và vô cùng đau đớn.

