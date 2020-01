Xét xử vụ học sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón: HĐXX tuyên án, cao nhất là 2 năm tù

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Bích Quy (nhân viên đưa đón) lĩnh án 24 tháng tù về tội Vô ý làm chết người. Cùng tội danh, HĐXX tuyên tài xế xe đưa đón là bị có Doãn Quý Phiến 15 tháng tù giam. Ngoài ra, bị cáo thứ 3 là cô giáo chủ nhiệm lớp 1 Tokyo ( trường Gateway ) 12 tháng tù giam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Về dân sự, HĐXX buộc Công ty TNHH vận tải và du lịch Ngân Hà – đơn vị ký hợp đồng đưa đón học sinh với trường Gateway phải bồi thường chi phí cho bị hại là 250 triệu đồng và ghi nhận ông Phiến đã bồi thường 20 triệu đồng cho gia đình bị hại. Còn trường Gateway và bị cáo Thủy đã thỏa thuận với gia đình bị hại nên tòa không đề cập đến phần này.

Trong ngày xét xử hôm qua, bố nạn nhân Lê Hoàng Long là anh Lê Văn Sơn đã trình bày vụ án xảy ra với con trai anh là sự cố hy hữu, chưa từng có từ trước đến nay. Trên cơ sở đó, anh Sơn cho rằng, điều đó chứng tỏ có rất ít người phạm phải sai lầm này.

Thế nhưng, việc các bị cáo bỏ quên cháu Long trên xe đã xảy ra và gây hậu quả vô cùng đau thương đối với cả gia đình anh Sơn. Điều này cho thấy các bị cáo trong vụ án hoàn toàn không có trách nhiệm, nhất là bị cáo Quy và Phiến.

Bởi bị cáo Quy và Phiến đều chịu trách nhiệm đưa đón học sinh, đảm bảo an toàn cho các cháu trong đó có cháu Long khi lên, xuống xe. Trong quá trình điều tra, ông Phiến lại đùn đẩy trách nhiệm cho bà Quy, bà Quy lại đẩy trách nhiệm cho ông Phiến. Anh Sơn cho rằng, gia đình nạn nhân thấy 2 bị cáo chưa nhận thực về trách nhiệm của mình trong vụ án này. Anh Sơn đề nghị HĐXX xem xét tuyên mức phạt cao nhất với 2 bị cáo này.

Còn với cô giáo chủ nhiệm của lớp cháu Long thì anh Sơn đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo so với mức án VKSND đề nghị. HĐXX đã ra phán quyết cho các bị cáo trong vụ án này vào lúc 9h ngày 15/1.

Cháu Lê Hoàng Long bị bỏ quên trên xe ô tô như thế nào? (Video Zing .vn)

Nga Đỗ (t/h)