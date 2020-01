Xét xử vụ học sinh trường Gateway tử vong vào ngày 14/1: Phiên tòa có gì đặc biệt?

TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, sẽ đưa 3 bị cáo liên quan vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón ra xét xử. Phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra vào ngày 14/1/2020 tới.

Các bị cáo có liên quan đến vụ việc được đưa ra xét xử bao gồm: Bị cáo Doãn Quý Phiến (tài xế) và Nguyễn Bích Quy (nhân viên giám sát trên xe) bị truy tố tội Vô ý làm chết người, theo Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Bà Nguyễn Bích Quy - nhân viên giám sát trên xe



Còn bị cáo Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo) bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.



Tham dự phiên tòa còn có đại diện Trường tiểu học Gateway cùng 2 luật sư bảo vệ, đại diện Công ty TNHH vận tải và du lịch Ngân Hà.



Phiên tòa lần này, HĐXX cũng triệu tập 2 giám định viên của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và 25 người làm chứng.

Tài xế Phiến tại buổi thực nghiệm hiện trường

Theo cáo trạng, sáng 6/8/2019, ông Phiến và bà Quy thực hiện công việc đưa đón tổng cộng 13 học sinh trong đó có cháu Lê Hoàng Long (6 tuổi, trú tại tòa Trung Yên Plaza) đến trường Gateway. Sau khi lên xe, Long ngồi hàng ghế thứ 2 từ dưới lên (xe có 5 dãy ghế).



Khi đến cổng trường, bà Quy đưa 2 bé gái sinh đôi xuống trước rồi để các học sinh khác tự xuống xe. Sau đó, bà đã không kiểm tra xem các cháu đã xuống xe hết hay chưa mà đóng cửa rồi đi vào trường. Bà Quy đã không phát hiện ra trên xe còn học sinh dẫn đến việc Long bị bỏ quên trên ôtô. Tài xế Phiến lái xe về bãi đỗ cũng không phát hiện còn học sinh trên xe.



Khoảng 15h40p cùng ngày, tài xế Phiến đến bãi đỗ để lấy xe trở lại trường đón học sinh. Trước khi khởi hành, ông Phiến cũng không kiểm tra trong xe mà chỉ ngồi vào cabin để lái.



Khi đến nơi, bà Quy mở cửa mới phát hiện bé Long nằm dưới sàn, phía sau ghế lái. Bảo vệ trường Gateway bế cháu bé vào phòng y tế nhà trường. Sau đó, cháu bé được đưa đến Bệnh viện E nhưng bác sĩ chẩn đoán nạn nhân đã tử vong trước đó.



Liên quan đến trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, Viện kiểm sát cho rằng giáo viên Nguyễn Thị Thủy đã không thực hiện trách nhiệm của mình. Khi điểm danh, biết học sinh vắng mặt không lý do nhưng Thủy không báo cho phụ huynh biết. Không những vậy, trong quá trình làm việc, Thủy đã cập nhật sai thông tin về em Long.

Qua quá trình điều tra kết hợp với khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra kết luận bé L. tử vong do suy hô hấp – tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian không giới hạn, loại trừ nguyên nhân tử vong do tác động ngoại lực.