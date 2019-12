Bị cáo Nguyễn Bắc Son viết thư gửi thẩm phán: Mong gia đình tiếp tục chuẩn bị nốt số tiền 55 tỷ đồng

Liên quan đến vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), tại phiên xét xử sơ thẩm chiều ngày 21/12, thẩm phán Trương Việt Toàn cho biết, có nhận được một bức thư của bị cáo Nguyễn Bắc Son - Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), theo báo Pháp luật TP.HCM.

Tại phiên tòa, thẩm phán Trương Việt Toàn đã công bố một phần nội dung của bức thư. Theo đó, bị cáo Nguyễn Bắc Son viết, thông qua luật sư, bị cáo được biết gia đình đã chuẩn bị được 12,5 tỷ đồng để nộp khắc phục hậu quả cho bị cáo. Qua thư này, bị cáo động viên và mong gia đình tiếp tục chuẩn bị nốt số tiền 55 tỷ đồng còn lại và giao nộp trước ngày 26/12/2019 để khắc phục hoàn toàn số tiền 3 triệu USD bị cáo đã nhận hối lộ từ Phạm Nhật Vũ (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG).

"HĐXX ghi nhận tinh thần khắc phục của gia đình", thẩm phán Toàn nói.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son và gia đình chưa giao nộp số tiền 3 triệu USD nhận hối lộ. Ảnh: Báo Giao Thông

Sau đó, thẩm án Trương Việt Toàn hỏi có ai trong gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son đến tòa không chiều nay không. Lúc này, anh Trần Quang Hưng - con rể ông Nguyễn Bắc Son đã lên tiếng.

HĐXX cho hay vừa công bố một phần nội dung thư và sẽ gửi lại gia đình để có hướng khắc phục theo đúng mong muốn của bị cáo Nguyễn Bắc Son. Anh Trần Văn Hưng cho biết, gia đình xin ghi nhận sự quan tâm, hướng dẫn của tòa và sẽ cố gắng khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất.



"Sáng nay, gia đình cũng đi làm việc theo tâm nguyện của bố vợ tôi. Gia đình cũng đã lên trực tiếp thi hành án nhưng do hôm nay Thứ 7 nên cơ quan thi hành án nghỉ. Gia đình đã gom được 12,5 tỷ đồng và rút tài khoản rồi nhưng hứa 8h sáng thứ 2 sẽ nộp. Gia đình sẽ hết sức phối hợp", báo Gia đình và xã hội dẫn lời con rể ông Nguyễn Bắc Son.

Tại phiên tòa thẩm án Trương Việt Toàn cũng nhấn mạnh với người nhà ông cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT: "Nhanh nhất chứ không cứ gì phải ngày 26/12, có thể nhanh hơn thì càng tốt, nhé".

HĐXX cũng lưu ý ngày mai là Chủ nhật nên cơ quan thi hành án nghỉ, nhưng họ làm việc vào đúng 8 giờ sáng các ngày bình thường. Do vậy, 8 giờ sáng thứ hai, gia đình bị cáo Son có thể lên Cục thi hành án dân sự ở quận Hà Đông (Hà Nội) để giao nộp sớm số tiền khắc phục hậu quả.

Thương vụ MobiFone mua AVG



Được biết để đảm bảo thi hành án, cơ quan điều tra đang kê biên căn nhà của bị cáo Nguyễn Bắc Son tại số 14 ngõ 36 C1 Lý Nam Đế (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và khoản tiền gần 600 triệu đồng của bị cáo Son tại ngân hàng.

Trước đó, sáng 20/12, bị cáo Nguyễn Bắc Son đã bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị mức án 16-18 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" và tử hình về tội " Nhận hối lộ ".

Kiều Đỗ (t/h)