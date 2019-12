Trước giờ xét xử vụ nữ sinh giao gà bị sát hại, sức khỏe các bị cáo như thế nào?

Xét xử vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại sẽ diễn ra ngày 26/12 tại sân vận động tỉnh Điện Biên. Vậy tình hình sức khỏe các bị can như thế nào?

Liên quan đến vụ xét xử nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại, phiên toà sơ thẩm sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 26/12/2019 tại sân vận động Điện Biên Phủ nằm tại phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ.

9 bị cáo liên quan tới vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại

Lý giải về việc xét xử phiên tòa lưu động lại một địa điểm bên ngoài tòa án, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên Phạm Văn Nam cho hay, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Do phòng xét xử của tòa hạn chế, số bị cáo lại đông nên khó đáp ứng được nhu cầu theo dõi của mọi người. Bên cạnh đó, việc xét xử lưu động cũng nhằm mục đích răn đe, giáo dục Pháp luật trong cộng đồng.



Vụ xét xử nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại có tất cả 9 bị cáo với các tội danh:



- Bùi Văn Công các tội Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Cướp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy

Bị cáo Bùi Văn Công



- Vì Văn Toán, Vương Văn Hùng các tội Giết người, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản



- Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Nhiệm, Lường Văn Lả các tội Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản



- Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng tội Hiếp dâm



- Bùi Thị Kim Thu tội Không tố giác tội phạm



Theo cáo trạng truy tố của VKDND tỉnh Điện Biên, trong số này sẽ có 6 bị cáo bị đề nghị nghị mức án tử hình. Cáo trạng cũng nêu rõ, bị cáo Vì Văn Toán là kẻ chủ mưu, cầm đầu vụ việc. Bùi Văn Công là người khởi xướng và tích cực thực hiện, các bị can khác là người thực hành và giúp sức toàn bộ quá trình gây án.



Vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm hiện nay là tình hình sức khỏe của các bị cáo. Theo thông tin mới nhất, tất cả các bị cáo đều có Sức Khỏe ổn định, đủ điều kiện để tham dự phiên tòa vào sáng 26/12.



Trong số 9 bị cáo, chỉ có Bùi Thị Kim Thu trước đó được tại ngoại. Tuy nhiên, ngày 24/12, bị cáo đã bị bắt tạm giam trở lại để phục vụ công tác điều tra. Riêng với trường hợp của bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) không liên quan đến vụ án này.

