Xét xử vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên ngày 3: Thực hư tin gia đình nạn nhân làm đơn bãi nại

Tóm tắt phiên xử ngày 27/12:

Trong phiên xử ngày hôm qua, sau hơn 1 ngày xét hỏi, đại diện VKS đã công bố bản luận tội 9 bị cáo vụ nữ sinh giao gà Điện Biên bị sát hại, khẳng định "VKS cáo buộc không sai". VKSND đề nghị TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt 6 án tử đối với tội danh của các bị cáo là:



Vì Văn Toán với tội danh Giết người , Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản;

Bùi Văn Công với tội danh Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Tàng trữ ma túy;

Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả và Phạm Văn Nhiệm với các tội danh Giết người, Hiếp dâm , Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản;

Bị cáo Phạm Văn Dũng bị đề nghị 9-10 năm tù tội Hiếp dâm, bị cáo Cầm Văn Chương 8-9 năm tù tội Hiếp dâm;

Bị cáo Bùi Thị Kim Thu 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù tội Không tố giác tội phạm.

Thực hư thông tin gia đình nữ sinh giao gà làm đơn bãi nại

Mới đây, một tài khoản Facebook đã chia sẻ một thông tin "gây sốc" khiến không ít người bàng hoàng:"Gia đình nạn nhân Cao Mỹ D. bất ngờ gửi đơn bãi nại cho kẻ chủ mưu Vì Văn Toán…".

Người này chia sẻ: "...Trong phiên xử hôm nay, công tố viên đã gây bất ngờ cho những người tham dự phiên tòa khi thông báo gia đình nạn nhân Cao Mỹ D. có làm đơn xin bãi nại cho bị cáo Vì Văn Toán. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng tình tiết này dẫn đến việc vụ án có thể còn tình tiết chưa được làm rõ..."

Sau khi được đăng tải, bài viết trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng với hơn 17.000 lượt thích và khoảng 1.000 bình luận. Tuy nhiên, khi trao đổi với PV, luật sư Lê Hồng Hiển - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại đính chính:"Tôi xác nhận, gia đình bị hại Cao Mỹ D. không có đơn xin bãi nại hay xin giảm nhẹ hình phạt cho bất cứ bị cáo nào trong vụ án này".

Ông Hải cũng cho biết ông đã đề nghị HĐXX áp dụng mức án tử hình đối với 6 bị cáo là Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Vương Văn Hùng.

Đề nghị tăng hình phạt với bị cáo Bùi Thị Kim Thu

Luật sư Nguyễn Thị Mến, đại diện cho bị hại trong phần bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình bị hại cho rằng vụ án còn nhiều điểm cần làm rõ: nguyên nhân phạm tội của Vì Văn Toán và Bùi Văn Công là gì; bà Trần Thị Hiền có nợ Toán 300 triệu đồng, nợ Công 30 triệu đồng không.

Nữ luật sư cho rằng cơ quan tố tụng chưa làm rõ việc trong quá trình phạm tội các bị cáo đã tắm rửa cho nạn nhân, hay chỉ rửa ráy bộ phận "nhạy cảm" để tìm cách qua mắt công tác khám nghiệm tử thi. Bà Mến đề nghị xem xét lại hình phạt đối với bị cáo Bùi Thị Kim Thu, đồng thời đề nghị tăng án phạt với Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương. Nữ luật sư cũng thông tin gia đình nạn nhân Cao Mỹ D. chưa nhận được tiền từ các bị cáo, chỉ duy nhất có phong bì 500.000 đồng phúng viếng của gia đình Phạm Văn Nhiệm.

Luật sư Lê Hồng Hiển, đại diện cho bị hại cho rằng Thu có nhiều điều kiện để tố giác tới cơ quan chức năng nhưng không thực hiện, thậm chí còn khai báo quanh có, đánh lạc hướng quá trình điều tra của cơ quan chức năng. Do đó, luật sư đề nghị tòa xem xét khởi tố bị cáo Thu thêm tội danh "Che giấu tội phạm" với mức phạt tù cao nhất là 7 năm.

Đến chiều cùng ngày, ông Phạm Văn Nam - Chủ toạ phiên toà thông báo buổi xét xử ngày 27/12 đã kết thúc. Ngày 28/12, HĐXX sẽ nghỉ để nghị án và tiến hành tuyên án các bị cáo vào ngày 29/12.

