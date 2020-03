Xích mích chuyện tình cảm, gã trai trẻ vác can xăng 10 lít đến xử người tình

Đến nhà gặp người tình để giải quyết mâu thuẫn tình cảm nhưng bị từ chối, Công tức giận đổ can xăng vào phòng rồi châm lửa đốt.

Ngày 5/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Sĩ Công (37 tuổi, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng của VKS, Bùi Sĩ Công có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Thu T. (trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh), mặc dù đã có vợ con. Trong thời gian qua lại với chị T., hai người đã có con chung. Công vẫn thường xuyên qua lại, chu cấp cho chị T. nuôi con.

Tuy nhiên, giữa năm 2019, hai người xảy ra xích tình cảm. Khoảng 12h ngày 30/7/2019, Công tìm đến nhà chị T. để giải quyết mâu thuẫn. Lúc này chị T. đang trong phòng ngủ và từ chối ra nói chuyện với Công.

Trước khi đến, Công đã mua 10 lít xăng, nên khi bị người tình từ chối đã cầm xăng tưới vào khu vực cửa ra vào phòng chị T. và châm lửa đốt. Trong phòng lúc đó ngoài chị T. còn có 4 người khác là mẹ, 2 đứa con và 1 người bạn.

Bị cáo Bùi Sĩ Công tại phiên xử hôm nay

Sau khi châm lửa đốt, Công bỏ trốn khỏi hiện trường . Chị T. và những người khác phát hiện sự việc đã cùng nhau dập lửa, hô hoán người đến cứu giúp. Trong quá trình dập lửa, chị T. bị thương và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Các bác sĩ xác định, chị T. bị bỏng nhẹ, ngạt khí. Những người còn lại cũng được chẩn đoán suy hô hấp bỏng đường thở do ngạt khí xăng. Sau một thời gian điều trị, tất cả được xuất viện.

Tại phiên tòa xét xử hôm nay, Công cúi đầu nhận tội. Công khai báo, do mâu thuẫn chuyện tình cảm nên đã tìm đến gặp chị T.. Do chị T. từ chối nói chuyện nên bị cáo mới tưới xăng trước cửa phòng để thiêu đốt nhưng không có chủ đích giết người.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bị cáo đã đến bồi thường cho các nạn nhân. Do vậy, các bị hại không đề nghị bồi thường ở phần dân sự.

HĐXX nhận định, hành vi đổ xăng vào cửa phòng ngủ của chị T. rồi châm lửa đốt của Bùi Sĩ Công là nguy hiểm đến tính mạng những người bên trong. Công biết rõ nhưng vẫn thực hiện. Việc chị T. và các nạn nhân khác không chết là ngoài ý muốn của Công. Vì thế, VKSND truy tố Công tội Giết người là đúng theo quy định của Pháp luật

Từ hành vi gây án và xem xét các tình tiết khác, HĐXX tuyên án bị cáo Bùi Sĩ Công 13 năm tù về tội Giết người.

Nga Đỗ (t/h)