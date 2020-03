Xích mích nhỏ trong lúc đá bóng, nam thanh niên bị chém lìa tay

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, sự việc xảy ra ngày 17/3. Nam thanh niên bị chém lìa cánh tay vì mâu thuẫn trong khi chơi bóng là Ngô Trần Anh Tuấn (SN 2002, ngụ Quận 8, TP.HCM).

Vào khoảng 17h30 chiều ngày 17/3, Tuấn cùng Bùi Duy Long (SN 2000, ngụ Quận 4), Huỳnh Nhật Tân (SN 1998, ngụ Quận 8) và một số bạn bè đến sân bóng trên đường Tạ Quang Bửu (phường 5, Quận 8) để chơi đá bóng với một đội khác.

Trong khi chơi bóng, Long có xảy ra va chạm với một thành viên của đội bạn (chưa rõ danh tính). Lúc này, Long cóc bị người này đánh nhưng không trúng. Sau đó mọi người trên sân khuyên can nên vụ ẩu đả chấm dứt, các nam thanh niên bỏ trận đấu đi về.

Tuy nhiên, đến khoảng 20h30 cùng ngày, khi nhóm của Long, Tuấn và Tân đang trên đường đi về thì nhóm thanh niên trong đội bóng khi nãy bất ngờ xuất hiện, cầm hung khí chặn đánh. Trong lúc xô xát, Tuấn bị một đối tượng chém gần đứt lìa cánh tay, phải nhập viện cấp cứu.

Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an Quận 8. Qua truy xét, cơ quan chức năng đã làm rõ hai đối tượng chém, gây thương tích nặng cho Ngô Trần Anh Tuấn là Hứa Chí Quyền và Lại Vương Trường An (cùng SN 2001, ngụ Quận 8).

Chân dung 2 đối tượng Hứa Chí Quyền và Lại Vương Trường An. Ảnh: CACC

Được biết, Công an Quận 8, TP.HCM đang tạm giữ đang tạm giữ 2 đối tượng này để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích để xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật

Your browser does not support HTML5 video.

Mâu thuẫn bắt kèo bóng đá, cầm mảnh sành đâm chết bạn nhậu

Xem thêm: Bản án cho gã thanh niên giết tài xế taxi ở Sân vận động Mỹ Đình

Kiều Đỗ (t/h)