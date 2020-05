Xin tiền mua ma túy không được, nghịch tử chém bố nguy kịch rồi bỏ trốn vào rừng

Sáng ngày 22/5, ông Nguyễn Hữu Lượng, Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, xác nhận trên địa bàn mới xảy ra vụ việc con nghiện ma túy dùng dao chém bố trọng thương rồi bỏ trốn.

Cùng ngày Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lộc Văn Dương, SN 1984, trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Dương tại cơ quan công an



Trước đó, chiều 13/5, Lộc Văn Dương lên cơn nghiện ma túy nên xin tiền bố là ông Lộc Văn Hùng để đi mua ma túy nhưng ông Hùng không đồng ý.

Không xin được tiền, hai bố con xảy ra cãi vã. Sẵn con dao trong tủ bếp Dương lấy và chém ông Hùng nhiều nhát vào lưng trúng phổi và vai. Nghe tiếng la hét của ông Hùng, người con trai cả chạy vào để can ngăn, lúc này Dương hoảng sợ nên bỏ trốn lên rừng.

Ông Hùng bị trọng thương gục tại chỗ, được người thân đưa tới Bệnh viện huyện Kỳ Sơn cấp cứu. Do vết thương quá nặng, bệnh nhân sau đó được chuyển xuống Bệnh viện tỉnh điều trị.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Dương. Ông Lượng cho biết, đối tượng Dương đã bị lực lượng công an bắt giữ trong khi bỏ trốn tại huyện Tương Dương, Nghệ An.

Trước đó, ngày 19/4 tại xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cũng xảy ra vụ án mạng con giết cha thương tâm. Con trai tâm thần chém bố thiệt mạng sau bữa cơm trưa.



Theo đó, vào khoảng 12h trưa cùng ngày, sau khi ăn cơm trưa xong, ông H.V.N. (khoảng 70 tuổi, thôn Mậu Công, xã Quang Trung) bị con trai là H.V.T. (hơn 40 tuổi) cầm búa chém.



Sau khi gây án, anh T. cầm theo hung khí rời khỏi hiện trường. Ông N. sau đó được mọi người đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông N. đã tử vong.

Your browser does not support HTML5 video. Người cha tâm thần chém chết hai con ruột

Xem thêm: Đoạt mạng anh trai vì bị lấy cắp 2 chiếc quần mới

Hà Ly (t/h)