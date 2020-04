Xóa tài khoản Instagram hơn 1 triệu follow, nghi vấn Phạm Hương quyết định ở ẩn

Hiện tại, Phạm Hương đã không còn hoạt động trong showbiz Việt khoảng 2 năm, lui về sau để tận hưởng cuộc sống an yên cùng gia đình tại Mỹ. Dù vậy, mọi động thái của người đẹp vẫn luôn được người hâm mộ và khán giả chú ý.

Cách đây vài hôm, Phạm Hương khiến người hâm mộ bàng hoàng khi bất ngờ xóa sạch hình ảnh trên Instagram cá nhân có 1 triệu follow, nơi cập nhật những thông tin mới nhất của cô. Nàng hậu chỉ giữ lại một chiếc ảnh duy nhất, đó là khoảnh khắc cô mỉm cười rạng rỡ trong tà áo dài trắng tinh không được đăng tải vào năm 2018. Đi kèm bức ảnh chì là một lời nhắn nhủ ngắn: "Bình an nhé!", khiến dân tình vô cùng tò mò và hoang mang.





Tuy nhiên, đến hôm nay ngày 14/4, người hâm mộ bất ngờ phát hiện trang Instagram đã không cánh mà bay. Giờ trang mạng xã hội duy nhất "bà mẹ một con" còn giữ là kênh Instagram với khoảng 30.000 lượt follow đăng tải ảnh bé Maximus - con trai nhỏ của cô cùng kênh Youtube hơn 35.000 subcriber. Những động thái liên tiếp này của Phạm Hương khiến những người yêu thương cô không khỏi lo lắng.

Nhiều người cho rằng, do liên tục bị "soi" trang cá nhân, Phạm Hương đã quyết định xóa tài khoản để tránh thị phi. Cách đây gần 2 năm, nàng hậu cũng đã thẳng tay đóng cửa trong Facebook cá nhân của mình và chia sẻ sau đó: "Chỉ có bản thân mình mới biết được bình yên của mình là gì. Nếu bạn cho đó là sóng gió nhưng bản thân mình lại nghĩ nó là bình yên thì sẽ là bình yên. Hương không thể mãi chiều lòng dư luận bằng cách giải quyết những tin đồn, những tò mò mỗi ngày. Mình đi tìm sự bình yên và trả lời những xì xào đó bằng thành quả công việc mà mình đã cố gắng xây dựng... Đóng Facebook vì mình không còn tìm thấy niềm vui khi chơi Facebook. Nếu các bạn yêu quý mình có thể tiếp tục ủng hộ mình tại Instagram".





Dù vậy, một số người khác lại lo lắng rằng nàng hậu đang gặp chuyện rắc rối hoặc không vui, ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý nên mới có động thái như vậy. Gần đây, cô liên tục vướng vào loạt đồn đoán về đời tư, nhất cử nhất động đều bị cư dân mạng theo dõi, mổ xẻ. Phạm Hương từng rất thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống đời thường cho người hâm mộ xem, tuy nhiên với động thái mạnh tay thế này, không lẽ nàng hậu quyết định về ở ẩn?

Hoa hậu Phạm Hương - Showbiz chỉ là cuộc dạo chơi của tuổi trẻ. Clip: VTC

Chi Nguyễn (t/h)