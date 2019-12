Tréo ngoe cảnh mẹ chồng nàng dâu túm tóc, đánh đấm nhau như thù ở Lào Cai

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả túm tóc, đánh đấm nhau như thù giữa hai người phụ nữ được cho là mẹ chồng nàng dâu . Hai người phụ nữ giằng co nhau, túm tóc, lôi áo vật lộn đánh nhau giữa nhà. Sau khi được can ngăn, hai người hụ nữ tiếp tục lao vào chửi bới, đáp trả nhau không chút kiêng nể.

Trong suốt đoạn clip dài hơn 1 phút, hai người phụ nữ liên tục to tiếng, luôn miệng chửi bới và xưng hô "mày - tao" với những câu chửi thề độc địa. Người mẹ chồng mặc bộ quần áo màu xanh cho rằng cô con dâu đã tỏ ra hỗn láo, coi thường bố chồng. Trong khi đó, cô con dâu trẻ mặc áo đỏ cũng thể hiện mình "không phải dạng vừa đâu", đáp trả mẹ chồng:"Bà xem lại bản thân mình đi... Bà không đáng để tôi nể..!"

Sau một hồi cãi cọ, chửi bới, người con dâu ra ghế ngồi và gọi điện thoại cho ai đó để "cầu cứu". Người mẹ chồng lúc này vẫn tiếp tục tìm cách đuổi cô con dâu ra khỏi nhà. Người mẹ còn đáp lại câu hỏi "Sao bà đón tôi về làm con" của cô con dâu bằng câu nói chưng hửng:"Tao đón mày về, mày láo tao đuổi mày!".

Đáng nói, trong suốt thời gian diễn ra vụ ẩu đả, một người đàn ông khác xuất hiện trong clip không phản ứng gì, chỉ nằm dài trên ghế. Mãi sau khi hai người phụ nữ đã tách nhau ra, người này mới lè nhè thốt ra câu gì đó rất nhỏ...

Được biết, sự việc trên được cho là xảy ra tại một gia đình ở tỉnh Lào Cai . Đoạn clip hiện đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, thu hút sự chú ý của cư dân mạng và không ít bình luận trái chiều.

Một số người cho rằng chắc chắn giữa hai người phụ nữ này đã xảy ra mâu thuẫn đến đỉnh điểm, mới dẫn đến chuyện đánh nhau như thù đến vậy. Không ít người bày tỏ thắc mắc về danh tính người đã quay phim và đăng tải đoạn clip trên lên mạng xã hội, và không rõ nguyên nhân của việc đăng tải đoạn clip. Cư dân mạng cho rằng đây là một người... cũng không ra gì khi để nguyên cho hai người phụ nữ có hành động phản cảm, hung dữ.





Hiện tại vẫn chưa rõ nguồn cơn dẫn đến vụ mẹ chồng nàng dâu lao vào đánh đấm nhau như thù nhưng đoạn clip đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng. Các ý kiến tranh luận đều tỏ ra ngỡ ngàng, bàng hoàng trước cách ứng xử của hai người phụ nữ, đồng thời chia làm hai phe mẹ chồng - nàng dâu để bình luận.

Chi Nguyễn