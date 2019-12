Xôn xao clip đôi nam nữ chạy xe máy ngược chiều trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Sáng 30/12, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một đôi nam nữ chạy xe máy tốc độ khá cao đi ngược chiều trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Người trực tiếp ghi lại và chia sẻ clip là anh Phan Văn Điền (37 tuổi, ngụ Đồng Nai) cho biết, khoảng 8h45 sáng 30/12, anh lái xe tải chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ Long Thành đi đại lộ Mai Chí Thọ, quận 2, TP.HCM.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn quận 2, anh phát hiện đôi nam nữ đi xe máy hiệu Exciter 135 đang chạy ngược chiều trên cao tốc hướng đi từ Long Thành về đại lộ Mai Chí Thọ. Sau đó anh dùng điện thoại cá nhân ghi lại một đoạn đường đi của đôi nam nữ này rồi chia sẻ lên mạng xã hội.





Video ghi cảnh đôi nam nữ chạy xe máy ngược chiều trên cao tốc TP.HCM - Long Th ành - Dầu Giây. Video: Tài xế Phan Văn Điền



Đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam xác nhận sự việc xảy ra sáng cùng ngày. Cặp đôi này chạy xe khoảng 5 phút, sau đó nhận thấy đã đi sai đường nên đã quay đầu chạy ngược chiều trở ra.



Được biết, trước đây đầu đường cao tốc có các trạm trực chốt chặn nên một số xe cộ không được phép chạy lên cao tốc. Tuy nhiên, từ khi Tổng cục Đường bộ Việt Nam không phê duyệt cho trạm trực chốt hoạt động, nên xảy ra nhiều trường hợp xe máy chạy vào cao tốc, thậm chí còn đi ngược chiều.

Thông thường, khi phát hiện có xe chạy đến trạm thu phí, công ty sẽ yêu cầu dừng lại và hướng dẫn đi theo đường khác để ra khỏi cao tốc.

Hiện nay, một bộ phận người dân vẫn chưa ý thức được việc xe máy đi trên cao tốc, thậm chí đi ngược chiều là hành vi vô cùng nguy hiểm không chỉ cho bản thân mình và cả những người tham gia giao thông khác. Đặc biệt, vi điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc còn là hành vi vi phạm Pháp luật



Điểm b Khoản 5 Điều 6 Nghị định 46 quy định đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Điểm i Khoản 4 và Điểm b Khoản 12 Điều 6 quy định khi đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng. Đồng thời, người bị xử phạt có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.





