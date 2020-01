Xôn xao `đám cưới 6 không` ở Ninh Bình: Không cỗ bàn linh đình, không rượu bia, không thuốc lá

Trước đây, mỗi đám cưới ở huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) phải kéo dài từ 2 cho đến 3 ngày. Họ ăn uống linh đình, hát hò ầm làng ầm xóm để chúc mừng đôi tân lang tân lương. Thế nhưng bây giờ không như thế, khách tới dự lễ cưới ở Yên Khánh chỉ là tiệc ngọt với trà nước bánh kẹo, mỗi buổi hôn lễ chỉ kéo dài 1 giờ đồng hồ. Điều đặc biệt, trên bàn tiệc còn có một tờ rơi tuyên truyền về “đám cưới 6 không”.

Chia sẻ với báo chí về đám cưới theo như độc giả nhận xét là “lạ đời” này, chị Phạm Thị Vui – Bí thư đoàn xã Khánh Mậu (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) cho biết: “Thực ra, đám cưới của anh Thắng và chị Yến chỉ là một trong rất nhiều đám cưới 6 không trên địa bàn xã Khánh Mậu nói riêng và địa bàn huyện Yên Khánh nói chung. Từ nhiều năm nay, đoàn thanh niên xã đã vận động các đoàn viên, thanh niên tổ chức đám cưới văn minh, tiết kiệm với tiêu chí 6 KHÔNG”.

6 tiêu chí được đề ra trong đám cưới tiết kiệm, văn minh

“Đám cưới 6 không” mà chị Phạm Thị Vui nhắc đến bao gồm các nội dung sau: 1. Không tổ chức ăn uống linh đình, kéo dài (việc tổ chức ăn uống phải phù hợp với điều kiện hoàn cảnh kinh tế gia đình và chỉ nên thực hiện trong nội tộc gia đình ; tiếp đãi khách bằng tiệc trà); 2. Không hút thuốc lá (không dùng thuốc lá để đãi tiếp khách); 3. Không tổ chức quá 1,5 ngày; 4. Không tổ chức vui chơi, văn nghệ quá 22h, tổ chức hôn lễ không quá 45 phút; 5. Không lợi dụng đám cưới để tụ tập uống rượu, bia say, càn quấy gây mất an ninh trật tự và tổ chức đánh bài bạc; 6. Không vi phạm luật An toàn giao thông nhất là trong quá trình tổ chức.