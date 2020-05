Xôn xao hình ảnh cụ ông buộc dây vào đầu cháu dắt quanh nhà ở Yên Bái: Người chụp lên tiếng

Được biết, hình ảnh được chụp tại một gia đình người dân ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Từ trong ảnh có thể thấy một cụ ông cụt một bên chân, dắt chiếc dây buộc vào đầu cháu bé không mặc quần, bò trên nền đất.



Hình ảnh khiến nhiều người xót xa cho rằng, gia đình này quá khó khăn, nhà cửa còn tạm bợ, toàn đất cát. Không ít người suy đoán, có lẽ do người đàn ông bị cụt chân, không thể bế cháu nên mới trông và chơi với cháu bằng cách này.

Ảnh được chia sẻ trên mạng.



Bên cạnh đó, một số người còn đứng lên kêu gọi mọi người giúp đỡ gia đình cháu bé cả về vật chất lẫn tinh thần vì hoàn cảnh nhà cháu rất khó khăn.



Qua tìm hiểu được biết, người chụp bức ảnh này chính là chị Giàng Thị Nhi (22 tuổi, ở thôn Suối Xuân, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái). Khi được hỏi về bức ảnh, chị Nhi khẳng định sự thật không giống như mọi người suy nghĩ.



Chia sẻ với PV Trí thức trẻ, chị Nhi cho biết: "Lúc tôi chụp ảnh đúng lúc 2 ông cháu đang chơi với nhau. Hàng ngày, cháu bé hay theo ông đi chăn trâu nên nói thích làm trâu. Thế nên, ông cụ mới làm vậy để chiều cháu chứ không phải là cách ông trông cháu như mọi người vẫn nghĩ. Nhiều người gọi điện hỏi, tôi đều giải thích rõ ràng như vậy".



Khi nói về hoàn cảnh gia đình, chị Nhi cho biết vợ chồng chị có 2 cháu, cháu lớn 5 tuổi đã đi học, cháu nhỏ thì ở nhà với ông. Hàng ngày, vợ chồng chị đi làm nương rẫy cũng không đủ ăn, các cháu cũng không có quần áo mặc nên thường ở truồng khi ở nhà.

