Xôn xao thông tin 1 người tử vong do virus corona tại BV Chợ Rẫy, Giám đốc BV nói gì?

Ngày 26/1, Giám đốc BV Chợ Rẫy TP. HCM Nguyễn Tri Thức chính thức lên tiếng về thông tin về 1 trong 2 ca nhiễm virus corona đang điều trị tại bệnh viện tử vong.

Trước hết bác sĩ Nguyễn Tri Thức khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt, hoàn toàn không chính xác. Trái lạ, vị giám đốc bệnh viện còn thông tin hai cha con người Trung Quốc dương tính với virus corona đang tiến triển tốt và được theo dõi sát sao.

Trong khi đó, sức khỏe người con trai tên L.Z (28 tuổi) cũng tiến triển rất tốt, đã có thể đi lại ăn uống bình thường, sinh hiệu ổn.

Trước đó, qua khai thác bệnh sử được biết ngày 13/1 người cha cùng vợ từ TP Vũ Hán (Trung Quốc) bay đến Hà Nội (Việt Nam) rồi tiếp tục quá cảnh ở Nha Trang. Cùng ngày, người con trai tên L.Z đang sống tại Long An đã bay ra Nha Trang gặp cha mẹ. Cả gia đình lưu lại Nha Trang 4 ngày rồi di chuyển về TP.HCM bằng tàu hỏa.



Khi về đến TP.HCM thì người cha phát sốt, rồi đến lượt người con trai cũng sốt bất thường 3 ngày sau đó với các triệu chứng tương tự. Ngày 20/1, cả gia đình 3 người đi taxi về Long An. Đến ngày 22/1, gia đình họ đến BV huyện Bình Chánh (TP.HCM) thăm khám và được tư vấn đến BV Chợ Rẫy.

Sức khỏe của hai cha con tiến triển tốt

Cũng liên quan tới dịch viêm phổi do virus corona đang hoành hành tại nhiều nước, mạng xã hội còn xuất hiện thông tin là BV Chợ Rẫy vừa tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân quốc tịch Úc nghi nhiễm virus corona được chuyển lên từ Đồng Nai. Vị Giám đốc bệnh viện đây hoàn toàn là những thông tin sai sự thật, khôn có căn cứ.



Ông Nguyễn Tri Thức khuyến cáo người dân không nên quá tin vào các thôn tin thất thiệt trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. Thay vào đó, mỗi người nên có ý thức chủ động phòng ngừa dịch bệnh bằng cách thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi có thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh, các cơ sở y tế luôn có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tới người dân.

