Xôn xao thông tin du khách người Hong Kong ủ bệnh COVID-19 ở Đà Nẵng, Sở Y tế nói gì?

Chiều 19/2, Sở Y tế đã có văn bản báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng về thông tin một du khách người Hong Kong được cho là nhiễm virus corona chủng mới (COVID-19) trong thời gian lưu lại tại Đà Nẵng.

Trước đó, tối 17/2, trang web của chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đưa tin Trung tâm Bảo vệ Sức Khỏe (CHP) đang theo dõi thêm 3 trường hợp nhiễm virus corona mới.



Trong số 3 trường hợp trên có một người đàn ông 45 tuổi (sống tại Tsz Wan Shan) được xác định dương tính với virus corona chủng mới vào ngày 16/2. Trước đó, bệnh nhân này từng đến Việt Nam du lịch, từ ngày 30/1 đến 1/2, người này lưu trú tại Đà Nẵng.

Trang web của chính quyền Hong Kong dẫn nguồn Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe (CHP) đưa tin về 3 trường hợp nhiễm virus corona. Ảnh: Chụp màn hình.

Chính quyền Hong Long xác nhận đây là ca thứ 59 mắc COVID-19, người này đồng thời cũng là đồng nghiệp của trường hợp thứ 57 mắc bệnh, được xác nhận vào ngày 7/2. Đồng thời bệnh nhân thứ 60 là vợ của bệnh nhân thứ 57 vừa nêu. Do vậy, không loại trừ khả năng nam du khách bị lây nhiễm từ nguồn này.



Phản hồi về các thông tin này, báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân người Hong Kong rời khỏi Đà Nẵng ngày 1/2 đến nay đã quá thời hạn 14 ngày. Trước đó, tất cả các ca bệnh nghi ngờ được phát hiện qua công tác giám sát tại cộng đồng và các Phản hồi về các thông tin này, báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân người Hong Kong rời khỏi Đà Nẵng ngày 1/2 đến nay đã quá thời hạn 14 ngày. Trước đó, tất cả các ca bệnh nghi ngờ được phát hiện qua công tác giám sát tại cộng đồng và các cơ sở y tế trên địa bàn TP đều có kết quả âm tính với chủng mới của virus Corona.



Hiện tại, thành phố chỉ có 2 bệnh nhân đang được cách ly theo dõi tại BV Phổi Đà Nẵng. Cả hai trường hợp này đều mới nhập cảnh sau ngày 1/2. Do đó, Sở Y tế cho rằng khả năng người này mắc bệnh tại Đà Nẵng hoặc lây truyền bệnh cho người dân trên địa bàn TP là hầu như không có.

Theo bà Ngô Thị Kim Yến, bản tin của chính quyền Hong Kong nêu rõ, bệnh nhân khởi phát các triệu chứng ngày 12/2. Trong khi người này về nước từ hôm 1/2, thời gian ở Hong Kong trước khi phát bệnh tới 11 ngày, nguy cơ bị lây nhiễm tại nước sở tại là rất lớn.



Mặt khác, cũng theo bản tin thì người đồng nghiệp của bệnh nhân cũng bị phát bệnh trong thời gian này nên không loại trừ 2 bệnh nhân này có cùng tiếp xúc nguồn lây nhiễm.



"Mặc dù bản tin khá mơ hồ, nhưng đã ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 của Đà Nẵng thời gian qua", bà Yến nói.



Người đứng đầu ngành y tế Đà Nẵng khẳng định: "nếu người này đã bị nhiễm bệnh khi ở Đà Nẵng thì đến ngày 15/2, thành phố phải ghi nhận được trường hợp bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên đến ngày 19/2, thành phố vẫn chưa ghi nhận ca dương tính nào cũng như không có trường hợp nghi nhiễm đang chờ kết quả xét nghiệm. Vì vậy, lập luận lo ngại việc người này bị nhiễm bệnh khi ở Đà Nẵng như một số suy đoán là không có cơ sở".



