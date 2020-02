Xôn xao thông tin Hà Nội bùng phát dịch COVID-19 vào đầu tháng 3, Bộ Y tế lên tiếng

Mạng xã hội vài ngày qua, lan truyền với tốc độ chóng mặt hình ảnh tin nhắn một "ông chú ở Bộ Y tế" cảnh báo "nguy cơ rất cao bùng phát virus corona COVID-19 trong tuần tới tại Hà Nội", tức tuần đầu tiên của tháng 3.

Sáng 29/2, phản hồi về thông tin này với Zing .vn, ông Hà Anh Đức - Phó chánh Văn phòng Bộ Y tế khẳng định, thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc Hà Nội bùng dịch COVID-19 là giả mạo.

Tin nhắn mạo danh Bộ Y tế đang lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Bộ Y tế.

Ông Đức cho hay, hiện Việt Nam chỉ ghi nhận 16 ca mắc COVID-19, tất cả trong số này đều được điều trị khỏi và xuất viện. Thực tế đã qua nửa tháng, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca bệnh mới.



Đại diện Bộ Y tế nhấn mạnh người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin để tránh hoang mang, lo sợ. Tất cả thông tin về dịch COVID-19 tại Việt Nam đều được công khai, minh bạch trên trang web chính thức của Bộ Y tế.



Bộ Y tế khẳng định mọi khuyến cáo của Bộ tới người dân đều được truyền tải qua các kênh truyền thông chính thức của Bộ Y tế, các cơ quan báo chí chính thống và tin nhắn SMS từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông.



Trước đó, sáng 25/2, Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến về công tác chống dịch COVID-19, với 700 điểm cầu cả nước, Phó Thủ tướng Đam cung cấp đầy đủ thông tin cũng như đánh giá về công tác phòng chống dịch

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, "với tất cả sự khiêm tốn và cầu thị", ông đánh giá Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch COVID-19. Trước đó, sáng 25/2, Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến về công tác chống dịch COVID-19, với 700 điểm cầu cả nước, Phó Thủ tướng Đam cung cấp đầy đủ thông tin cũng như đánh giá về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra của Việt Nam.



Để đạt được kết quả này, Việt Nam đã chủ động thực hiện công việc phòng chống dịch từ rất sớm, vào giữa tháng 12 năm ngoái, tức là trước Tết Nguyên đán 2020.



Thời điểm đó, Việt Nam cũng là nước đầu tiên thực hiện cách ly người nghi nhiễm, thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.



Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam chống dịch với 5 phương châm: ngăn chặn triệt để; phát hiện sớm nhất; cách ly ngay lập tức; khoanh vùng thật gọn; dập tắt triệt để. Chống dịch trong thời đại thông tin là dùng thông tin để minh bạch, tuyên truyền dịch bệnh, tạo điều kiện mỗi người dân đều tham gia chống dịch.



"Luôn luôn lường trước tình huống xấu hơn để tình hình không xấu đi. Tính đến tình huống xấu nhất để tình huống đó không xảy ra", Phó Thủ tướng nói.



Phó Thủ tướng khẳng định: Việt Nam đã thắng trong trận đầu chống dịch nhưng chưa thắng cả cuộc chiến, mà bước sang giai đoạn mới khi xuất hiện các diễn biến mới về dịch tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá về công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam. Video: Vietnamnet

Hà Ly (t/h)