Xôn xao 'thuyết âm mưu' từ game hot Adorable Home: Trong nhà có... ma chăm mèo

Là một trò chơi mới ra của NSX game HyperBeard, Adorable Home đã nhanh chóng trở thành một trong những trò chơi hot bậc nhất mạng xã hội chỉ trong thời gian ngắn. Với cái tên tiếng Việt dễ thương - 'Ngôi nhà Đáng yêu', trò chơi tạo nên một thế giới giả lập đáng yêu với những chú mèo ngộ nghĩnh và giúp người chơi tha hồ trải nghiệm cuộc sống gia đình "một túp lều tranh - hai trái tim vàng" ấm cúng, ngọt ngào.





Trò chơi hot nhất mạng xã hội trong những ngày vừa qua

Bên cạnh những khoảnh khắc hài hước của game , cộng đồng người yêu mến Adorable Home cũng vui vẻ chia sẻ những giả thuyết, những "thuyết âm mưu" bí hiểm xoay quanh trò chơi này. Mới đây, một giả thuyết về việc "trong nhà có... ma" của một bạn trẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mê game bởi sự logic đến ngạc nhiên.

Giả thuyết "trong nhà có ma" trong game

Theo đó, chủ bài viết đã chia sẻ một số điểm vô lí ở trò chơi sau một thời gian chơi trò chơi. Đầu tiên, chủ bài viết (tạm gọi là A.) nói rằng khá vô lý khi mình có thể tự quan sát bản thân đang ngủ. Và ngay cả khi đang ngủ, chúng ta vẫn có thể chăm sóc những con mèo chúng ta nuôi trong nhà một cách bình thường. Khi hai nhân vật đang ngủ ngon thì ai sẽ chăm sóc chú mèo chứ?

Tiếp đó, A. nêu ra một số điểm khác như người chơi không thể thấy tay mình khi chăm sóc, chơi đùa với những con mèo. Tất nhiên điều này có thể để tăng độ khó, nhưng chúng ta lại không thể nhìn thấy bàn tay mình xuất hiện trong game. Bên cạnh đó, A. cũng cho rằng khá vô lý khi chúng ta có thể chụp ảnh mèo khi không hề sở hữu chiếc máy ảnh nào, và hơn nữa hoàn toàn có thể chụp ảnh mèo khi cả 2 nhân vật đều đang ngủ.

Sau đó, A. đưa ra một số giả thuyết suy đoán như: Thứ nhất, chúng ta... là những con ma, và chúng ta đang ám ngôi nhà này. Thay vì trêu đùa nhân vật, do yêu mến cặp đôi chính, chúng ta đã quyết định chăm sóc. Thứ hai, người chơi sẽ đóng vai một con ma... cô đơn, cho nên luôn cần tình thương. Do đó, đơn vị tiền tệ là những trái tim, thể hiệu mong muốn được yêu thương...

Dù vậy, sau cùng chủ bài viết đúc kết rằng đây chỉ là một trò chơi giả lập, nên tất nhiên sẽ có nhiều ý nghĩa tùy thuộc vào cách sử dụng. Còn về phía chủ bài viết, bạn này chỉ muốn game có một cốt truyện riêng, dù vô căn cứ nhưng nghe vẫn hợp lý, và khiến cho trò chơi sinh động hơn.

Giả thuyết khá thú vị đang thu hút nhiều game thủ quan tâm

Chủ đề này sau đó nhanh chóng đã nhận được vô vàn những lời quan tâm từ cộng đồng cùng những lời bình luận đồng tình, bên cạnh đó cũng là những câu nói đùa “hóm hỉnh”. Dẫu chỉ là một giả thuyết không có thực, nhưng không thể nói rằng điều này không giúp trò chơi trở nên hấp dẫn hơn trong mắt cộng đồng yêu mến Adorable Home.

Cả nhà đều ngủ ngon nhưng vẫn chăm được mèo??

Hiện tại, Adorable Home là một trong những trò chơi thu hút đông đảo người chơi nhất tại Việt Nam. Với đồ họa dễ thương, cách chơi đơn giản, lại nắm bắt tâm lý của các "con sen" mê mệt động vật, lượng người chơi Adorable Home đã gia tăng chóng mặt chỉ trong vài tháng. Do mới bắt đầu phát hành, trò chơi vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục như chưa có khả năng lưu trữ dữ liệu, thỉnh thoảng bị lag khiến căn nhà hóa "vườn không nhà trống", bị văng game... Tuy nhiên, những điều yếu trên vẫn không thể giảm nhiệt được độ hot và sức hút hấp dẫn của trò chơi này.

Chi Nguyễn (t/h)