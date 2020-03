Xôn xao tin đồn một nữ thần tượng Hàn Quốc nghi nhiễm Covid-19 sau khi trở về từ nước ngoài

Hiện nay, dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra đang có diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới, trong đó phải kể đến Hàn Quốc . Chỉ trong một ngày, Hàn Quốc đã tăng tới 594 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 lên tới gần 3000 theo số lượng sáng ngày 29/2.

Sáng 29/2, cộng đồng fan Kpop vô cùng hoang mang trước thông tin một nữ thần tượng Hàn Quốc bị nghi nhiễm Covid-19 sau khi trở về từ nước ngoài. Theo đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng có 2 người trở về từ Tuần lễ thời trang Milan dương tính với virus corona , trong đó có staff của ca sĩ, thần tượng nổi tiếng đã bị cách ly và một người phụ nữ 32 tuổi sống tại khu villa Cheongdam-dong.

Báo chí Hàn đưa tin: ca sĩ “A” đi cùng chuyến bay với staff “B” ra nước ngoài để chụp photoshoot. Sau đó staff này phát sinh triệu chứng sốt và ho, trước đó đã từng gặp rất nhiều người sau khi về nước. Cả ca sĩ “A” cùng những người xung quanh đang tự cách ly tại nhà, chờ kết quả xét nghiệm của staff “B”.

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, người hâm mộ tỏ ra rất lo lắng và truy tìm danh tính những nữ thần tượng vừa có mặt tại Tuần lễ thời trang. Trong đó những cái tên được kể đến là ChungHa, Lisa (BlackPink), IU, Song Hye Kyo, Han Ye Seul,...

Sau đó, báo Hàn tiếp tục thông tin rằng ChungHa là nữ ca sĩ nghi ngờ nhiễm khiến người hâm mộ vô cùng bàng hoàng. Qua xác nhận thông tin, Chungha mới trở về từ tuần lễ thời trang Milan, Ý; và những thông tin khác như là nữ ca sĩ solo, vừa trở về từ show diễn thời trang,... như ngầm khẳng định người này là ChungHa.

Người hâm mộ Kpop đang tỏ ra hết sức lo lắng trước thông tin này, bởi những thần tượng, Ngôi Sao Hàn có lịch trình di chuyển thường xuyên, bay đi bay về các nước và rất dễ ủ mầm bệnh, lâ nhiễm. Người hâm mộ nữ thần tượng solo Chungha đang vô cùng lo lắng trước tin đồn trên. Phía công ty chủ quản của Chungha chưa lên tiếng phản hồi về thông tin này, nữ thần tượng còn vừa comeback với sản phẩm âm nhạc mới. Hiện các fan hy vọng rằng nữ ca sĩ vẫn trong trạng thái an toàn sau khi trở về từ nước ngoài.

