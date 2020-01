Xôn xao Trung Quốc: Xin tiền trên xe buýt không được, ả đàn bà lột sạch đồ để… ăn vạ

Theo tin tờ tờ Sohu, ngày 4/1, một người phụ nữ đã lột đồ trên xe buýt để ăn vạ tài xế và các hành khách trên tuyến xe đó. Sự việc được cho là xảy ra ở thành phố Thanh Đảo (thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ).

Ngay sau khi người phụ nữ này cởi đồ, đoạn video đã được ghi lại và phát tán rộng khắp trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo đoạn video, ngay khi vừa bước lên xe buýt, người phụ nữ khoảng 40 tuổi này đã đến gần tày xế và bắt đầu xin tiền.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn clip ghi lại cảnh ăn vạ của người phụ nữ

Phát hiện người phụ nữ này có biểu hiện lạ và sợ ảnh hưởng đến công việc nên người lái xe đã trả lại tiền vé, đề nghị cô ta xuống xe để tiếp tục lái xe. Tuy nhiên, người phụ nữ này không chấp nhận, cô ta tiếp tục cười cợt, bắt chuyện và xin tiền người lái xe.

Điều này khiến người lái xe rất khó chịu đến mức nah phải thốt lên “không, không”. Chưa dừng lại, vừa bụ người lái xe quát xong thì người phụ nữ này quay ra lấy cốc nước của tài xế và thản nhiên uống cho đến khi cạn.

Chuyến xe buýt di chuyển đến trạm tiếp theo để đón khách. Khi một người khác là nữ giới bước lên xe, người phụ nữ này liền di chuyển đến gần để xin tiền nhưng cũng bị từ chối. Và không ai có thể ngờ được, ngay lập tức ả ta hét lớn, mắng chửi người phụ nữ kia rồi cởi bỏ quần áo trên người.

Sự việc gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng Trung Quốc

Chứng kiến cảnh tượng phản cảm này nhiều người đã gọi điện trình báo để cảnh sát. Ít phút sau cảnh sát tới và đề nghị cô ta mặc quần áo lại. Sau đó, người phụ nữ này bị dẫn giải về đồn cảnh sát địa phương.

Sự việc gây bất bình trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người cho rằng, người phụ nữ này có vấn đề về thần kinh. Một số người nói rằng, hành động này xuất hiện khi cô ta đang lú lẫn, không tự chủ được bản thân mình. Một số khác cho rằng, người phụ nữ này có biểu hiện biến thái.

Việc người phụ nữ lột đồ ăn vạ trên xe buýt đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khách hàng, tài xế lái xe và giờ giấc di chuyển của xe. Sự việc khiến rất nhiều người bị lỡ xe buýt, khiến xe buýt phải dừng lại mất khá nhiều thời gian.

Về người phụ nữ này, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra, liên hệ với gia đình cô ta để làm việc.

Nga Đỗ (t/h)