Xót con chi chít vết thương khi đi chơi với Thanh Bình, Ngọc Lan đăng ảnh 'dằn mặt' chồng cũ

Vừa mới đây, nữ diễn viên Ngọc Lan đã đăng một bức ảnh, cho thấy con trai Louis bị chi chít vết muỗi cắn ở trên tay với thái độ tức giận. Được biết, trước đó, cậu bé cùng Thanh Bình- chỗng cũ của Ngọc Lan đã dẫn con đi về quê chơi.

Bài đăng của cô trên trang cá nhân

Dưới bài đăng của nữ diễn viên, nhiều bạn bè lẫn fan hâm mộ bày tỏ sự lo lắng. Tuy không biết, dòng trạng thái trên của cô có ám chỉ lỗi do Thanh Bình hay không nhưng cũng có vài khán giả thể hiện sự "tinh ý". Một tài khoản Facebook bình luận: "Dự là sắp Có biến", ngay lập tức, cô nàng hỏi lại: "Biến gì em?" và một người khác vào trả lời " thấy anh Bình dẫn louis về quê giỗ.chắc ở quê bị muỗi chít..k biết đúng k..nếu k đúng thì xl chị Lan".

Người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng, lẫn hiếu kì

chung sống thì hạnh phúc của cả hai bắt đầu rạn tan vỡ. Không còn giấu giếm, Ngọc Lan và Thanh Bình thẳng thắn thừa nhận đã ly hôn vào tối ngày 13/11

Cặp đôi Ngọc Lan- Thanh Bình từng là một đôi vợ chồng đẹp đôi trong làng giải trí Việt. Câu chuyện tình yêu của họ khiến bao người ngưỡng mộ, ví như chuyện cổ tích giữa đời thực. Tuy nhiên, sau 3 năm





Hậu ly hôn, Ngọc Lan bắt đầu thích nghi dần với công việc nội trợ, tối 24/12, nhân dip Noel, cô tự tay vào bếp chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn kèm lời nhắn: " Cũng xong thêm 1 mùa giáng sinh. Cứ ở nhà trang trí nấu nướng là vui rồi. Tặng cho nhau những món quà ý nghĩa,mà ý nghĩ nhất vẫn là niềm vui và sự tử tế dành cho nhau".





Nhìn lại khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Ngọc Lan trong chương trình Con đến từ hành tinh nào- Ngọc Lan Offical