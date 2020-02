Xót thương nữ y tá Vũ Hán nghe tin mẹ mất chỉ kịp cúi lạy 3 lần rồi tiếp tục công việc

Được biết, nữ y tá này là Ngô Á Linh, đang làm việc tại Bệnh viện Hỏa Thần Sơn mới được xây dựng để điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) ở vùng dịch Vũ Hán. Cô được thông báo mẹ mình đã qua đời thông qua một cuộc gọi video từ nhà. Điều này là một cú sốc lớn đối với cô, bởi trước đó mẹ của Ngô Á Linh vẫn cón khỏe mạnh.

Không thể trở về nhà, tại bệnh viện, cô Ngô bật khóc và lạy 3 lần để tỏ lòng kính trọng với người mẹ quá cố. Cảnh tượng đau thương ấy đã được mọi người ghi lại bằng video, sau đó chia sẻ trên nhiều các trang mạng xã hội . Đoạn clip lấy đi nước mắt của nhiều người khi thấy cô Ngô khóc lạy 3 lần về hướng TP Côn Minh, sau đó ngay lập tức quay trở lại làm việc.

Cô chỉ biết khóc và cúi đầu lạy người mẹ quá cố 3 lần đẻ tiếp tục công việc (Ảnh: Mothership)

Câu chuyện của nữ y tá Ngô Á Linh chỉ là một trong số các câu chuyện đau lòng khác ở Trung Quốc, giữa thời điểm virus corona chủng mới diễn biến phức tạp.

Một đoạn video khác tại TP Vũ Hán ghi lại cảnh một người đàn ông lái xe phía sau vợ, dùng đèn pha chiếu sáng để cô tới bệnh viện làm việc. Cô vợ đã tự cách ly bản thân khỏi gia đình vì lo ngại mang mình có thể mang bệnh truyền nhiễm cho người thân. Do vậy, thay vì ở nhà, cô chọn cách thuê khách sạn để tiện đi làm mỗi ngày.

Người xem video có thể thấy, người phụ nữ này không chịu lên xe cùng, nẻn ạnh chồng quyết định lái xe phía sau cô mỗi tối khi cô đi bộ để bắt đầu ca đêm. Người vợ cho biết thêm mỗi khi cô đi làm về, chồng cô đều chuẩn bị một bữa ăn ở phòng khách sạn. Hai người không nói chuyện trực tiếp mà thông qua cuộc gọi video.

