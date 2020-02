Thương tâm 2 anh em ruột chết đuối trong bể nước của gia đình

Vụ chết đuối thương tâm trong bể nước của gia đình xảy ra vào trưa 27/2 tại huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Chiều 28/2, Chủ tịch UBND xã Đại Bản, An Dương, TP. Hải Phòng cho biết trưa 27/2 vừa qua tại xã đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 2 anh em ruột chết đuối trong bể nước của gia đình . Nạn nhân được xác định là hai em N.M.S. (6 tuổi) và N.T.M (2 tuổi). Khi xảy ra vụ việc thương tâm này, bố mẹ hai cháu đang đi làm ở KCN Nomura (Hải Phòng), ông bà nội tranh thủ đi làm đồng, hai cháu nhỏ ở nhà chơi.

Đến trưa cùng ngày, ông bà nội tá hỏa phát hiện không thấy hai cháu đâu. Sau khi tìm kiếm, gia đình tìm thấy hai cháu đã rơi xuống bể nước gia đình. Được biết, nắp bể nước được đậy bằng miếng tôn, không có khóa cài, nhiều khả năng hai cháu nhỏ đùa chơi phía trên đã gặp nạn.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình các cháu đã nhanh chóng đưa cả hai tới Trạm Y tế xã Đại Bản để cấp cứu, tuy nhiên hai cháu được xác định đã tử vong trước đó. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đuối nước

Chủ tịch UBND xã Đại Bản, ông Vũ Văn Trường xác nhận thông tin trên. Ông Trường cho biết: "Khi nhận được thông tin, UBND xã đã báo cáo UBND huyện An Dương. Ngay sau đó, lãnh đạo huyện cùng các ban ngành liên quan đến thăm hỏi, động viên và trích một phần kinh phí hỗ trợ gia đình làm mai táng cho các cháu".

Trước đó, vào trưa 2/11, bé Nguyễn Đăng T. (trú thôn Hạ, xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) khi đang chơi đùa cùng bà nội và một số cháu nhỏ họ hàng, hàng xóm thì bỗng nhiên 15 phút sau biến mất. Gia đình tá hỏa tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy cháu đâu. Tuy nhiên, đến trưa ngày hôm sau 3/11, gia đình đau đớn phát hiện con nhỏ đã tử vong. Thi thể em được phát hiện ở một dòng sông cách nhà khoảng 100m.

Nhiều nạn nhân đuối nước là trẻ nhỏ do không có kỹ năng bơi

Chủ tịch UBND xã Đôn Nhân, ông Nguyễn Văn Tất cho hay: "Sau khi gia đình thông cháu T. mất tích, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng đã huy động tìm kiếm và phát hiện cháu T. đã tử vong. Cháu T. được xác định bị đuối nước ở dòng sông cách nhà 100m. Sau khi làm các thủ tục, hiện gia đình đã đưa cháu về nhà an táng."

Vào thời điểm hè, các vụ đuối nước có xu hướng xảy ra nhiều hơn. Hầu hết nạn nhân là các Trẻ em , còn nhỏ tuổi, không có khả năng bơi. Gia đình nên chú ý quan sát, trông coi con nhỏ, dạy trẻ biết bơi để đề phòng bất trắc.

