Xót xa 3 mẹ con thương vong sau tiếng súng nổ đêm mùng 2 Tết

giáo viên tiểu học, ngụ thôn Tân Hào). Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 26/1 (tức đêm mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý) tại thôn Tân Hào, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị . Vào thời điểm trên, người dân thôn Tân Hào bất ngờ nghe thấy nhiều âm thanh lớn nghi tiếng sún g nổ từ nhà 3 mẹ con chị Võ Thị H. (47 tuổi,ngụ thôn Tân Hào).

Nhiều người dân lo lắng tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa

Người dân vội vã chạy tới nhà chị H. và phát hiện chị H. cùng 2 con nhỏ đều đang bị thương nên nhanh chóng đưa tới Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cấp cứu. Tuy nhiên, chị H. đã tử vong sau đó, hai người con của chị đã được chuyển lên Bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Một số người dân cho biết, vào thời điểm họ đến nhà chị H. có phát hiện một người đàn ông được cho là Nguyễn Ngọc L. (trú cùng thôn Tân Hào) rời khỏi hiện trường bằng chiếc xe mô tô màu đỏ. Người dân sau đó đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an và đưa nạn nhân tới bệnh viện.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện có nhiều vỏ đạn. Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm người đàn ông tên Nguyễn Ngọc L., được cho là nghi phạm liên quan đến vụ việc 3 mẹ con thương vong đêm mùng 2 Tết.

Trao đổi với PV, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, Thượng tá Hồ Sỹ Nhung cho biết: "Bây giờ có 1 người chết, 2 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện. Còn đối tượng đã bỏ trốn rồi. Đã triển khai toàn bộ lực lượng để truy quét, còn hiện trường có 2 viên đạn, hiện nay công an tỉnh đang lên làm”.

Hiện trường Sắn xả súng tại xưởng làm lốp ô tô của anh Hương

Trước đó, tối 13/1, tại khu vực ngã ba Pò Hà, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) đã xảy ra vụ án mạng bằng súng đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng Lý Văn Sắn (50 tuổi, trú tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) đã xả súng tấn công gia đình chị Hoàng Thị H. và gia đình chị Hoàng Thị T. Được biết, chị T. là vợ cũ của Sắn, chị H. là họ hàng với chị T. Nguyên nhân sự việc được xác định là do mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm và vợ cũ là chị T. Cả hai đã ly hôn nhiều năm, chị T. lập gia đình riêng còn Sắn thì bán hết tài sản, đất đai rồi đi lang bạt lên biên giới không có việc làm ổn định. Vụ xả súng khiến 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Sau khi xả súng dã man, Lý Văn Sắn đã lẩn trốn trong rừng và tự sát sau đó.

Đối tượng xả súng ở Lạng Sơn đã chết. Clip: VTC

Chi Nguyễn (t/h)