Xót xa bác sĩ tuyến đầu chống COVID-19 ở New York tự tử sau nhiều ngày cống hiến

Một bác sĩ chuyên khoa cấp cứu thuộc tuyến đầu chống COVID-19 ở New York mới đây đã tự tử sau nhiều ngày cống hiến chữa trị cho bệnh nhân.

Theo Dailymail, bác sĩ Lorna M. Breen, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện NewYork-Presbyterian Allen tại Manhattan, New York mới đây đã tự tử sau nhiều ngày chiến đấu ở tuyến đầu với dịch COVID-19 . Người thân cho biết bác sĩ 49 tuổi này đã tử vong tại nhà riêng ở TP Charlottesville, bang Virginia.

Đại diện sở cảnh sát Charlottesville, ông Tyler Hawn cho hay: "Khi nhận được tin báo, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển nạn nhân tới bệnh viện ĐH Virginia để chữa trị. Tuy nhiên, bệnh nhân đã qua đời do tự gây thương tích.

Được biết, trước đó bác sĩ Lorna đã từng phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 tại phòng cấp cứu, nơi họ tiếp nhận tới hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày. Sau đó, bệnh viện buộc cô phải tạm dừng làm việc để cách ly điều trị, và điều này đã khiến Lorna cảm thấy bất lực khi diễn biến dịch bệnh tại New York và Mỹ ngày càng phức tạp. Cô nghỉ ngơi tại nhà khoảng hơn một tuần, sau đó quay lại làm việc nhưng bệnh viện đã đề nghị cô trở lại nhà.

Bác sĩ Philip C. Breen, bố của nạn nhân cho hay: "Con gái tôi đã cố gắng làm công việc của mình và công việc đã giết nó". Lorna không có tiền sử bệnh tâm thần, nhưng trong lần nói chuyện sau cuối với bố mình, cô đã kể cho ông nghe về nỗi kinh hoàng khi phải liên tiếp nhìn những bệnh nhân mình chăm sóc ra đi, trong đó có cả những người qua đời trước khi được đưa ra khỏi xe cứu thương. Ông Philip tâm sự: "Lorna là một trong những anh hùng nơi tuyến đầu chống dịch... Con gái tôi chắc chắn sẽ được ca ngợi như một người hùng".

Sau sự ra đi của Lorna, bệnh viện NewYork-Presbyterian Allen đã ngợi ca cô trong một thông cáo rằng Lorna là "người mang tới những ý tưởng y học cao nhất cho chiến tuyến đầy thách thức của khoa cấp cứu". Bệnh viện quyết định không nhắc tới nguyên nhân tử vong của cô để tôn trọng quyền riêng tư cho gia đình . Một đồng nghiệp của Lorna, bác sĩ Lawrence A. Melniker đã nhận xét cô là một vị bác sĩ tài năng và đáng kính.

Cô không phải là nhân viên y tế đầu tiên ở New York tự sát sau khi đại dịch khủng khiếp đang hoành hành thành phố này. Chỉ trước đó vài ngày, một nhân viên y tế khẩn cấp ở quận Bronx, 23 tuổi đã tự sát bằng súng. Hiện Mỹ đang là vùng dịch COVID-19 lớn nhất thế giới, ghi nhận khoảng 1 triệu ca nhiễm SARs-CoV-2. Riêng tâm dịch New York đã ghi nhận tới 300.000 ca nhiễm, hơn 17.300 ca tử vong.

Các chuyên gia Sức Khỏe tâm thần cho biết, các ca sang chấn tâm lý do COVID-19 gây ra đang trở thành một mối lo. Theo giáo sư Debra Kaysen, chủ tịch hiệp hội quốc tế ĐH Stanford, nhóm có nguy cơ cao bị sang chấn tâm lý là các nhân viên y tế tuyến đầu và những người mất người thân do dịch bệnh khủng khiếp này.

Mỹ ghi nhận 1 triệu ca nhiễm COVID-19

Chi Nguyễn (t/h)