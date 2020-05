Xót xa bé gái 10 tháng tuổi nhập viện nguy kịch vì uống sữa mẹ có ma túy

Một cặp vợ chồng vừa bị bắt sau khi bác sĩ phát hiện có cocain trong máu bé gái 10 tháng tuổi, nghi do uống sữa mẹ có ma túy.

Trước đó, cặp vợ chồng Yamila R, 30 tuổi và Ismael A, 38 tuổi đưa con của họ là bé gái 10 tháng tuổi tới một trung tâm y tế ở San Nicolas, thủ đô Buenos Aires của Argentina thăm khám. Sau đó cả hai đưa em tới bệnh viện nhi Pedro Elizalde và được các bác sĩ lấy máu xét nghiệm. Tại đây, các bác sĩ tá hỏa khi phát hiện có cocaine trong máu của đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi, có thể do uống phải ma túy thông qua việc bú sữa mẹ.

Khi được hỏi về nguồn gốc lượng cocain tìm thấy trong máu đứa trẻ, người mẹ Yamila đã nói rằng có thể con họ đã 'chơi đùa' với loại thuốc được kê đơn cho bố em là Ismael, người được cho là vừa trải qua một ca phẫu thuật chân. Nghi ngờ trước lời nói của người mẹ này, các bác sĩ đã ngầm báo tin cho cơ quan chức năng.

Vài ngày sau đó, cảnh sát tới nhà của cặp đôi và bắt quả tang cả hai tàng trữ một lượng lớn ma túy . Sau khi có lệnh khám xét nhà cặp đôi, cảnh sát tìm thấy khoảng 70 gr cocaine, nhiều công cụ để cắt ma túy, cân kỹ thuật số, một cuốn sổ ghi chú về các hoạt động mua bán và 90,000 Argentina peso (khoảng 31 triệu đồng).

Hàng xóm cho hay cặp đôi này vừa mở một bữa tiệc lớn bất chấp lệnh cách ly xã hội của chính phủ ban hành nhằm ngăn cản COVID-19 lây lan. Một người cũng nói rằng cặp đôi dùng tên giả là "Fabiana" và "Crespo", và căn nhà của họ thường được sử dụng để làm điểm chờ cho những kẻ buôn ma túy và khách hàng tới giao dịch, buôn bán. Cảnh sát địa phương cũng cho hay họ thường tới đây để giải quyết những phàn nàn của hàng xóm, bao gồm cả việc giải quyết vụ bạo hành gia đình xảy ra tại đây.

Cặp vợ chồng này sau đó đã bị bắt, còn đứa con 10 tháng tuổi của họ vẫn đang trong viện chữa trị, tình trạng Sức Khỏe nguy kịch. Công tố viên Rolero Santurian nói: "Không thể ngờ tình huống tồi tệ mà đứa bé phải trải qua lại là khởi đầu của một cuộc điều tra lớn hơn về tội tàng trữ và buôn bán ma túy."

Your browser does not support HTML5 video.

Người mẹ trẻ rơi nước mắt lãnh án 20 năm tù, bỏ lại 3 con nhỏ vì buôn ma túy

Chi Nguyễn (t/h)