Xót xa bé gái 4 tuổi bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành vì… hiếu động, tinh nghịch

Cô bé 4 tuổi bị bạo hành được các bác sĩ xác định bị xuất huyết não do đánh đập, buộc phải làm phẫu thuật não. Hiện cô bé vẫn đang hôn mê, tình trạng không lạc quan.

Nhân viên y tế của Bệnh viện Phú Cẩm gọi điện cho cảnh sát TP Giai Mộc (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) thông báo về việc một bệnh nhi bị bạo hành. Nạn nhân tên là Vu Mỗ Xuyến (4 tuổi) sống cùng bố đẻ là Vu Truyền Long (28 tuổi, huấn luyện viên taekwondo, có trung tâm dạy võ và mẹ kế là Khúc Đình Đình (30 tuổi, có 1 đứa con riêng).

Theo tin từ nhân viên y tế, bệnh nhi nhập viện với nhiều vết thương cũ và mới cùng nhiều vết bầm tím khắp cơ thể. Vùng mặt sưng vù và gần như bị biến dạng với chi chít vết thương nghiêm trọng.

Thương tích trên người Tiểu Xuyến

Một phần môi của Tiểu Xuyến không chỉ bị bỏng mà còn bị cắt, má phải bị thiếu một phần thịt, giữa trán có một vết lõm. Cô bé còn bị xuất huyết não do bị đánh đập, các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật não. Hiện cô bé vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ tiên lượng tình trạng không lạc quan.

Nhận được tin báo, cảnh sát địa phương nhanh chóng và cuộc điều tra, bắt giữ cặp vợ chồng ác quỷ. Khi sự việc bị phanh phui, Long nói rằng, vợ đã bạo hành Tiểu Xuyến và hắn chính là người báo cảnh sát. Nhưng các bậc phụ huynh trong trung tâm võ không tin vào điều đó.

Phía cảnh sát cũng đưa ra bằng chứng chứng minh, Long và vợ kế đã lạm dụng Tiểu Xuyến, đánh đập cô bé bằng tay, dây cáp và chổi. Cặp vợ chồng này bị cảnh sát cáo buộc tội Cố ý gây thương tích. Đình bị chuyển đến trại giam thành phố vào tối ngày 27/4.

Nói về hành vi của mình, cặp đôi khai, do Tiểu Xuyến hiếu động, tinh nghịch và áp lực cuộc sống nên đã có hành động thú tính với cô bé. Để trút sự bất mãn của mình, Đình nhiều lần đánh con riêng của chồng bằng cách đấm, đổ nước sôi vào người, lôi tóc để đập đầu vào tường.

Chân dung người cha cầm thú

Đỉnh điểm vụ việc vào chiều ngày 23/4 khi Tiểu Xuyến không may tiểu tiện ra quần. Đinh túm cổ áo cô bé rồi đập mạnh đầu vào cửa nhà vệ sinh. Ngoài ra, hàng xóm sống cạnh cho biết, cặp vợ chồng này thường xuyên bạo hành Tiểu Xuyến. Họ bắt cô bé đứng ngoài cửa khi trời rét.

Theo cảnh sát địa phương, Long và chị Trương (mẹ đẻ Tiểu Xuyến) ly hôn vào năm 2018. Sau đó cô bế được đưa về cho bà nội chăm sóc. Đến năm 2019, Long tái hôn với Đinh nhưng không đăng ký kết hôn. Đinh là người phụ nữ có quan hệ, có tiền. Vì thế, Long trở thành người đàn ông vô dụng trong mắt vợ, không có tiếng nói trong gia đình

Hồi đầu năm 2020, Long đón Tiểu Xuyến về sống chung. Nhưng chỉ sau vài tháng, cô bé bị bạo hành đến mức phải phẫu thuật não.

Còn chị Trương, do dịch bệnh hoành hành nên mấy tháng nay không được gặp con gái. Lần cuối chị gặp Tiểu Xuyến là vào cuối tháng 12/2019, khi đó cô bé vẫn khỏe mạnh.

Chính quyền địa phương nhận định, hành vi của đinh cấu thành tội bạo hành và cố ý gây thương tích, có thể đối diện với bản án từ 2 đến 10 năm tù.

