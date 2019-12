Xót xa bé gái 9 tuổi đi chăn dê ngoài đồng bị kẻ lạ mặt hãm hiếp

Chị N. đau đớn dẫn con đến cơ quan Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) trình báo việc con gái 9 tuổi bị một “yêu râu xanh” khống chế, hãm hiếp khi đang đi chăn dê ngoài đồng.

Liên quan đến vụ án cháu bé 9 tuổi bị hãm hiếp ngoài đồng, ngày 23/12, Công an huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho hay, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hạnh (44 tuổi, trú tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ) để điều tra về hành vi hiếp dâm Trẻ em theo quy định của Pháp luật

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/12, chị Trần Thị N. (trú tại xã Tân Hương) dẫn con gái là cháu H. (9 tuổi) đến cơ quan Công an huyện Tân Kỳ trình báo sự việc con gái bị “yêu râu xanh” khống chế, hiếp dâm khi đang đi chăn dê cho gia đình ở ngoài đồng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 6/12, khi đó cháu H. đang đi chăn dê ngoài đồng một mình. Bất ngờ có một đối tượng lạ mặt chạy từ đằng sau lại khống chế, bế cháu H. vào sâu bên trong ruộng ngô. Tại đây, đối tượng này khống chế, hiếp dâm cháu H.. Thời điểm đó, cháu H. vô cùng sợ hãi, khóc và van xin nhưng gã “yêu râu xanh” không chịu buông tha.

Chân dung gã yêu râu xanh hãm hiếp bé gái 9 tuổi

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ lập tức vào cuộc điều tra. Lực lượng chức năng khoanh vùng được nghi phạm là đối tượng Hạnh. Tuy nhiên, khi đến nhà tiến hành bắt giữ thì phát hiện đối tượng này đã trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Tân Kỳ tổ chức trinh sát truy tìm nghi phạm . Sau 4 ngày bám trụ, công an huyện đã bắt được đối tượng Hạnh khi đang lẩn trốn trong bìa rừng. Tại trụ sở Công an, bước đầu Hạnh cúi đầu nhận toàn toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nga Đỗ (t/h)