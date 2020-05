Xót xa bé trai 2 tuổi bỏng nặng vì đổ nước sôi nấu mì

Ngày 15/5, tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Nhi đồng TP ( TP.HCM ), bác sĩ CKI Nguyễn Cát Phương Vũ cho hay bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị một bệnh nhi 2 tuổi (quê Long An ) bị bỏng nặng gia đình bệnh nhi cho hay, cháu đùa nghịch với anh trai ở nhà, trong lúc người nhà không để ý thì cháu bị nước sôi nấu mì tôm đổ lên người gây bỏng . Gia đình đưa cháu đi thăm khám ở nhiều nơi nhưng không được nhập viện.

Sau đó, bé được đưa tới BV Nhi đồng TP, tình trạng bỏng là độ 2, độ 3. Bệnh nhi bị bỏng trên diện tích hơn 20% cơ thể, bỏng ở vùng ngực, bụng bên bên trái, lan rộng khắp đùi trái, bóng nước to rộng, bong tróc da, mủ vàng... Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết, vệ sinh diện bỏng đồng thời băng toàn bộ vết bỏng, rửa sạch mô chết và nhiễm trùng, bù nước mất,... Trong quá trình điều trị, bệnh nhi được tháo băng để mau lành vết phỏng, được tập vật lý trị liệu những khớp ngón tay, khuỷu tay, nách do có dấu hiệu co rút gân, nguy cơ bị liệt.

Rất may bệnh nhi đã dần ổn định, da lành sẹo 80% sau 1 tuần tích cực điều trị. Bỏng nặng do nước sôi là dạng bỏng nhiệt, gây đau rát và để lại những tổn thương đau đớn, tỷ lệ tử vong rất cao. Bác sĩ Vũ khuyến cáo: "Phụ huynh phải tuyệt đối thận trọng khi chăm sóc trẻ; không treo hoặc để bất kỳ vật dụng nào phía trên vị trí đặt nôi hoặc giường cho bé nằm; không để phích nước sôi, ổ cắm điện trong tầm tay của trẻ. Với những bé đã biết đi, tuyệt đối không cho xuống khu vực bếp nấu ăn vì lửa và thức ăn nóng luôn là hiểm họa khó lường đối với trẻ".

Trước đó, Trung tâm Sản Nhi (Phú Thọ) ghi nhận một trường hợp bỏng cồn nặng tới 60% diện tích cơ thể, nhiều vết thương rộng. Bệnh nhi là bé trai 10 tuổi, trú tại Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, bị bỏng tới độ 2, độ 3. Theo lời kể của gia đình, trong thời gian bùng phát dịch COVID-19 , bố mẹ đã mua một lọ cồn 90 độ để sát khuẩn tay cùng các vật dụng trong nhà. Tuy nhiên, trong lúc bố mẹ không để ý, bé trai hiếu động đã nghịch lửa với chai cồn. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, khiến bé trai bị bỏng nặng.

Chi Nguyễn (t/h)