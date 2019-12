Xót xa bé trai 2 tuổi ngã vào nồi lẩu đang sôi, hành động này của bố mẹ sẽ cứu mạng trẻ bị bỏng

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, ngày 24/12/2019, bệnh viện tiếp nhận liên tiếp 2 trường hợp trẻ nhỏ bị bỏng do nước sôi.

Trường hợp thứ nhất bé Nguyễn Bảo M.(2 tuổi, Quảng Yên, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng vùng mặt, cổ, ngực, cánh - cẳng tay phải. Nguyên nhân khiến trẻ bị bỏng là do đùa nghịch rồi ngã vào nồi lẩu đang sôi.

Trẻ bị ngã vào nồi lẩu đang sôi dẫn tới bỏng độ II và III



Trước đó, bệnh nhi được xử trí cắt lọc, băng bỏng tại Trung tâm y tế huyện Hoành Bồ rồi chuyển lên Bệnh Sản Nhi Quảng Ninh điều trị tiếp. Tại đây, các bác sĩ nhận định trẻ bị bỏng nước sôi độ II,III vùng cằm, cổ, ngực, cánh cẳng tay phải, diện tích 15%. Các bác sĩ tiếp tục thay băng bỏng và điều trị nội khoa.

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhi



Cùng ngày cũng có một trường hợp bệnh nhi khác bị bỏng là bé Dường Kim D.(22 tháng tuổi, Bình Liêu, Quảng Ninh). Trẻ nhập viện trong tình trạng bỏng nước sôi vùng lưng, mông, đùi, cẳng chân 2 bên. Dù đã được sơ cứu tại bệnh viện tuyến huyện nhưng diện bỏng thấm nhiều dịch ra băng, kèm theo sốt cao từng cơn. Tại BV Sản Nhi Quảng Ninh, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị bỏng nhiệt độ II - III vùng lưng, mông, đùi với diện tích 19%.



Bác sĩ Đỗ Hoàng Việt, Khoa Ngoại & Chuyên khoa - Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho hay, chẩn đoán ban đầu xác định cả hai cháu bé đều bị bỏng 15-20%, cấp độ II - III, nguy cơ tổn thương nặng ở vùng mặt và cổ, cánh tay và vùng thân trước.



Cũng theo BS Đỗ Hoàng Việt, trẻ nhỏ là đối tượng rất hiếu động, chỉ cần người lớn bất cẩn không để mắt tới là trẻ rất dễ bị bỏng. Thông thường các trường hợp trẻ bị bỏng nước sôi là do sơ ý khi tắm, khi pha sữa hoặc trong lúc ăn lẩu... Do vậy, người lớn cần hết sức chú ý trông chừng trẻ trong mọi tình huống.

Bỏng nước sôi thường gây tổn thương nhanh và rất nặng do đó các bước sơ cứu đầu tiên là vô cùng quan trọng. Bác sĩ khuyến cáo, việc đầu tiên trong sơ cứu khi bị bỏng nước sôi là cởi bỏ quần áo nếu có. Lập tức đưa vết bỏng dưới vòi nước sạch hoặc ngâm trong nước mát. Việc này nhằm giảm đau, giảm phù nề, giảm độ sâu của vết bỏng và viêm nhiễm, hạn chế tổn thương lan rộng. Nên làm mát vết thương trong ít nhất 30 phút rồi mới đưa nạn nhân tới cơ sở y tế.



Lưu ý tuyệt đối không dùng đá hay nước đá để chườm lên vết bỏng vì có thể làm tổn thương mô da ở vết bỏng. Đặc biệt, không thực hiện các mẹo trị bỏng dân gian như bôi kem đánh răng, lòng trắng trứng hay phun rượu lên vết bỏng để tránh làm vết thương trầm trọng hơn.



Cách sơ cứu khi bị bỏng. Video: Youku/Vietnamnet

