Xót xa cảnh chồng bật khóc tiễn vợ y tá tới tâm dịch virus corona Vũ Hán hỗ trợ đồng nghiệp

Sáng mùng 2 Tết Nguyên đán (tức 26/1) vừa qua, nhiều bác sĩ, y tá tại Trung Quốc được yêu cầu tình nguyên tới tâm dịch virus corona Vũ Hán để khống chế dịch bệnh. Trong khi các gia đình khác đang sum vầy, quây quần bên nhau trong ngày lễ Tết, thì gia đình của bác sĩ Xu Guoliang không được may mắn như thế.

Chồng nghẹn ngào chia tay vợ y tá lên đường tới tâm dịch Vũ Hán

Anh Xu Guoliang là một bác sĩ khoa tiết niệu tại Bệnh viện Huaihe, Đại học Hà Nam. Vợ anh cũng là một nữ y tá tên Wang Yuehua, cùng làm tại Bệnh viện Huaihe. Vào sớm ngày 26/1, cô cùng nhiều đồng nghiệp lên đường tới trung tâm ổ dịch Vũ Hán, chung tay giúp đỡ chữa trị cho các bệnh nhân đang phải chống chọi với virus.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp, không ai biết được liệu đây có phải là lần cuối cùng vợ chồng anh Xu và những đồng nghiệp khác được nhìn thấy nhau không. Khoảnh khắc chiếc xe chuẩn bị rời đi, nam bác sĩ nghẹn ngào bật khóc tiễn vợ y tá, anh gào lớn:"Wang Yuehua, anh yêu em. Anh yêu em!". Cảnh chia tay đẫm nước mắt của chồng trẻ khiến những người có mặt tại bến xe cũng không cầm được nước mắt.

Chị Wang Yuehua là một y tá với chuyên môn khá, đã có 8 năm kinh nghiệm tại khoa hô hấp. Khi nhận được tin bệnh viện tại Vũ Hán cần gấp số lượng lớn tình nguyện viên, Wang đã lặng lẽ ký tên mình vào danh sách. Đau đớn trước tình cảnh của đồng bào, cô lén đăng ký mà không nói cho chồng biết vì sợ anh phản đối. Hai vợ chồng đã bên nhau suốt 10 năm, có với nhau một cậu con trai 5 tuổi. Anh Xu cho biết, vợ anh là người có chuyên môn vững chắc, nhưng dù là đồng nghiệp thì anh cũng là chồng của cô, nên Xu thực sự lo sợ vợ mình gặp chuyện không may.

Ngày thường, bác sĩ Xu rất ít khi thể hiện tình cảm với vợ trực tiếp như thế, nhưng trong khoảnh khắc chia ly, anh không kiềm nổi cơn xúc động từ tận đáy lòng, lời yêu cứ thế mà vang lên. Sau khi tiễn vợ, anh dằn lòng quay lại làm việc, gửi con cho ông bà chăm sóc. Vợ chồng anh cố giấu sự thật với gia đình, chỉ nói dối qua loa rằng vợ chồng đang phải tăng ca ở bệnh viện. Hai người cùng thiết tha, khao khát hi vọng có thể cùng các đồng nghiệp hết sức chữa trị, đẩy lùi dịch bệnh này và nhanh chóng trở về an toàn, đoàn tụ với gia đình.

Dòng người tiễn chân đội ngũ tình nguyện viên đến Vũ Hán.

Theo thông tin từ kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc , tính đến hết ngày 1/2/2020 tại Trung Quốc đã có thêm 45 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do virus corona ở nước này lên 304 người. Ở tỉnh Hồ Bắc có 9.704 người dương tính với virus corona, 43.121 người đang được cách ly theo dõi.

Theo Zing , Việt Nam đang có 7 ca nhiễm virus corona. Trong đó, có 02 cha con người Trung Quốc đã chữa khỏi; 03 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; 01 nữ lễ tân ở Khánh Hòa đã tiếp xúc trực tiếp với hai cha con người Trung Quốc; và ca mới nhất là một người đàn ông quốc tịch Mỹ, nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 16/1, đang được điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Bệnh nhân thứ 07 nhiễm virus corona là ông T.H.K., sinh năm 1947, quốc tịch Mỹ. Trước khi nhập viện, người này lưu trú tại phòng 202 khách sạn Triều Hân, 382/1-3 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM.

Chi Nguyễn (t/h)