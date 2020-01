Xót xa cảnh cô dâu Việt ôm con còn đỏ hỏn nhảy lầu tự tử ở Hàn Quốc, nghi do trầm cảm

Theo tin từ tờ Yonhap News, khoảng 18h50 ngày 3/1/2020 (theo giờ Hàn Quốc), một người phụ nữ trẻ được gọi là A. (24 tuổi, quốc tịch Việt Nam) đã ôm cô con gái 2 tuần tuổi nhảy từ tầng 8 tòa chung cư ở trung tâm thành phố Gimhae (tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc ) xuống đất tự tử.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã trình báo cảnh sát địa phương, đồng thời gọi xe cấp cứu đưa các nạn nhân đến Bệnh viện . Tuy nhiên, kiểm tra tại hiện trường phát hiện, cháu bé sơ tinh 2 tuần tuổi đã tử vong còn người mẹ đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát có mặt phong tỏa hiện trường, đưa thi thể cháu bé về khám nghiệm tử thi. Một số cảnh sát được cử đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện theo dõi tình hình của người mẹ.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, người phụ nữ này kết hôn với người đàn ông Hàn Quốc khoảng 2 năm trước nhưng hiện vẫn chưa nhập tịch. Sau khi kết hôn họ chuyển đến sống ở TP Gimhae. 2 tuần trước, người phụ nữ này sinh con gái đầu lòng.

Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ

Cảnh sát tiến hành khám nhà nạn nhân để tìm thông tin, xác định lý do nhảy lầu tự tử. Tại nhà riêng phát hiện một bức di thư trong cuốn sổ tay được cho là do A. để lại trước khi nhảy lầu tự vẫn. Song nguyên nhân A. ôm con tự tử vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc này, cảnh sát địa phương đã triệu tập chồng của nạn nhân đến làm việc. Người chồng này khai báo với cảnh sát rằng, thời gian chung sống cùng vợ anh ta phát hiện vợ bị mắc chứng trầm cảm sau sinh . Anh cũng cho biết rằng, vợ mình gần đây đã uống thuốc điều trị trầm cảm. Thậm chí, vào ngày xảy ra vụ việc anh đã phải đưa vợ đến bệnh viện kiểm tra Sức Khỏe

Thời gian gần đây, việc cô dâu Việt ở Hàn Quốc tự tử hay bị bạo hành xảy ra liên tục. Nguyên nhân dẫn đến những vụ việc đau lòng này thường là do bạo lực gia đình hoặc là do áp lực trong cuộc sống như không hiểu ngôn ngữ, văn hóa…

Rất nhiều cô dâu Việt bị “vỡ mộng” sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân với chồng Hàn. Họ phát hiện ra rằng, cuộc sống đó không đẹp như trên phim ảnh hoặc không đẹp như lúc họ còn yêu.

Liên quan đến vụ cô dâu Việt tự tử, vào tháng 11/2012, tờ Chosun cũng đưa tin về việc một cô dâu Việt tên P. đã ôm hai con nhỏ nhảy lầu tự tử. Hậu quả cả 3 mẹ con đã tử vong. Nguyên nhân sau đó được xác định là do bị chồng bạo hành vì ghen tuông

Your browser does not support HTML5 video.

Số phận nghiệt ngã của cô dâu Việt khi lấy chồng ngoại quốc

Nga Đỗ (t/h)