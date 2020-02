Xót xa cảnh viên sĩ quan Vũ Hán ngồi ăn dưới cầu thang vì sợ lây virus corona cho vợ con

Cuộc sống của người dân Trung Quốc, đặc biệt là ở Vũ Hán, giữa "cơn bão" dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới đang bị đảo lộn.

Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ rầm rộ hình ảnh một viên sĩ quan cảnh sát Trung Quốc ngồi lặng lẽ một mình dùng bữa, dưới chân cầu thang trong lần trở về thăm nhà, khiến mọi người xúc động.

Được biết, bức ảnh này do chính vợ của viên sĩ quan chụp lại, chia sẻ về tình cảnh éo le của gia đình trong những ngày cả thành phố Vũ Hán bị phong tỏa vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Theo người vợ, chồng cô làm việc tại một khu vực cách ly trong suốt dịp Tết Nguyên đán, lâu chưa trở về nhà. Lần này, tranh thủ vài giờ hiếm hoi, anh đã về nhà gặp vợ con. Tuy nhiên, anh chỉ dám ngồi ở cầu thang dùng bữa tối vì sợ truyền bệnh cho những người thân yêu. Nhìn qua bức ảnh, vẻ mặt của anh chồng hết sức buồn bã.

Theo tờ China Times, vốn gia đình này sống ở thành phố Vũ Hán nhưng khi dịch bệnh bùng phát, người phụ nữ và con trai đã về quê nhà ở Thành Đô từ hôm 21.1. Hai mẹ con đều đeo khẩu trang trong suốt hành trình di chuyển. Đồng thời, họ cũng rất ý thức, chủ động thực hiện cách ly tại nhà. Hai mẹ con hiện không còn ra ngoài đường và mỗi ngày ăn 3 bữa. Ở thời điểm hiện tại, Sức Khỏe của hai mẹ con đều ổn định.

Bức ảnh người chồng ngồi bên chân cầu thang ăn cơm một mình khi về thăm nhà (Nguồn ảnh: Weibo)

Về phía chồng của cô, anh là một cảnh sát làm việc tại khu vực cách ly ở Vũ Hán. Vì lo lắng về khả năng mình mang mầm bệnh về nhà nên anh đã ở lại cơ quan cho đến ngày 27.1. Khi trở về nhà ở Thành Đô, người chồng mang theo một cái bát dùng một lần và nhờ vợ nấu giúp bánh bao.

Anh đưa bát qua khe cửa và chờ đợi bên ngoài. Anh nhất quyết không chịu vào nhà cũng không chịu ngồi trên ghế mà vợ mang ra. Thậm chí, khi ăn, anh còn ngồi xổm. Anh nói: “Điều tôi lo lắng nhất là mình có thể lây nhiễm virus cho vợ con, còn chuyện khác tôi không quá bận tâm”.

Sau bữa ăn, người chồng vội vàng rời đi, quay trở lại Vũ Hán để tiếp tục công tác. Người vợ tỏ ra đau buồn, chia sẻ: “Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của anh ấy với tư cách là một sỹ quan cảnh sát”.

Cuộc sống của người dân tại thành phố Vũ Hán, trung tâm của dịch bệnh những ngày qua đang bị đảo lộn. Trong suốt những ngày bị phong tỏa, người dân nơi đây đều sống trong tâm trạng lo lắng, bất an.

Trước đó, vào ngày 29/1, một người dùng Weibo đăng một tấm hình ông nội của cô nằm trong hành lang bệnh viện, với tâm trạng buồn bã: "Ông tôi đã bị sốt suốt 3 ngày nay, không có bệnh viện nào chịu nhận!".

Hay một người phụ nữ khác, mô tả cái chết của mẹ cô trong một bài viết trên WeChat: "Chiếc xe đến chở xác mẹ tôi nổ máy chạy đi, còn tôi đuổi theo nó, khóc như chưa từng được khóc trong đời. Đó là một ngày lạnh lẽo, tôi thấy tuyệt vọng cùng cực".

Không chỉ thế, chính người dân ở Vũ Hán cũng trở thành nạn nhân của sự kỳ thị, khi đến bất cứ nơi đâu ở Trung Quốc. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trung Quốc quả thật sẽ còn khó khăn trong những ngày sắp tới.





Your browser does not support HTML5 video.

Không còn sống được bao lâu, bác sĩ Vũ Hán mặc bỉm, y tá cạo trọc đầu chạy đua với Virus Corona - VNews