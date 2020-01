Xót xa cậu bé tàn tật chết vì bố bị cách ly do virus corona, không ai chăm sóc

Vừa qua, tại vùng nông thôn Trung Quốc, một cậu bé tàn tật chết do không có ai chăm sóc, bị bỏ lại ở nhà một mình suốt 6 ngày khi người thân của cậu bị cách ly do nghi ngờ nhiễm virus corona.

Ngày 29/1 vừa qua, Yan Cheng, một cậu bé tàn tật 17 tuổi đã tử vong tại nhà sau khi người thân của cậu bị cách ly do nghi ngờ nhiễm virus corona. Cheng bị bại não, khuyết tật vận động thể nặng, không thể sinh hoạt bình thường nên cần được chăm sóc liên tục.

Hình ảnh cậu thiếu niên tội nghiệp qua đời vì bị bỏ mặc. Ảnh: Weixin/TP

Trước đó, từ ngày 17/1, bố và em trai tự kỷ 11 tuổi của Cheng đã tới Vũ Hán, trung Quốc để đón Tết với người thân ở xã Huahe, huyện Hongan, cách điểm đầu tiên phát hiện virus corona chỉ khoảng 150km. Bố của Cheng, ông Yan Xiawen (49 tuổi) có dấu hiệu sốt 3 ngày sau đó, ông cùng người con thứ bị cách ly tại một cơ sở y tế từ thứ 6 tuần trước, đành phải để Cheng ở nhà một mình mà không có ai chăm sóc. Mẹ Cheng đã tự tử sau khi sinh người con trai thứ, ông bố đơn thân phải tự nuôi nấng, chăm sóc hai người con bị bệnh. Hôm 28/1, lo lắng Cheng không được ai chăm sóc, ông Xiawen đã đăng lên mạng xã hội Weibo cầu cứu:

"Tôi có 2 con trai tàn tật. Con trai lớn Yan Cheng của tôi bị bại não. Nó không thể cử động cơ thể, không thể nói hay tự chăm sóc mình. Con tôi ở nhà một mình suốt 6 ngày qua mà không có ai giúp tắm, thay quần áo hay cho ăn uống”, ông Xiawen chia sẻ. Ông cho biết mình đã gọi 10 cuộc cho bí thư đảng ủy xã chỉ riêng ngày 28/1. Ông viết thêm:"Tôi sợ con tôi sẽ chết mất. Xin mọi người hãy giúp mang quần áo bảo hộ đến làng Yanjia ở thị trấn Huahe, huyện Hongan, tỉnh Hồ Bắc".

Ông Yan Xiawen được chẩn đoạn nhiễm virus corona gây viêm phổi cấp và đã được đưa đến bệnh viện huyện. Các quan chức địa phương dự kiến đưa bố con ông Yan tới một khách sạn trong ngày 28/1 để bố tiện chăm sóc cậu bé. Thế nhưng, Cheng đã tử vong trước khi kịp gặp bố.

Được biết, người dì của cậu bé có ghé thăm và cho cháu ăn 3 lần, thay đồ cho cậu 2 lần trong vòng 6 ngày, tuy nhiên do bản thân người dì cũng bị ốm nên không thể thăm cháu thường xuyên. Dì của Cheng cho biết lần cuối mình sang thăm cháu là ngày 28/1, tuy nhiên lức này tình trạng Sức Khỏe của cậu đã suy giảm trầm trọng. Lực lượng chức năng thị trấn Huahue đang mở cuộc điều tra, làm rõ cái chết của thiếu niên tàn tật xấu số.

Hiện tỉnh Hồ Bắc đang gần như bị phong tỏa sau khi số lượng người nhiễm virus corona tăng vọt. Các bệnh viện trên khắp tỉnh Hồ Bắc nói riêng và Trung Quốc nói chung đang cố gắng đối phó với tình trạng bệnh nhân tăng đột biến, các bác sĩ và y tá thường xuyên phải làm việc trong tình trạng quá tải và thiếu trang thiết bị. Đại diện Bộ Y tế Trung Quốc cho biết hiện có 7.711 trường hợp xác nhận nhiễm bệnh và 12.167 trường hợp nghi ngờ trên cả nước. Trong số các trường hợp được xác nhận, 1.370 ca là nghiêm trọng và 170 người đã tử vong.

WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với chủng mới của virus Corona

Mới đây, vào tối 30/1, sau khi Ủy ban khẩn cấp WHO nhóm họp lần thứ hai tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) đối với chủng virus corona mới (2019-nCoV). Tính đến thời điểm hiện tại, cùng với 2 cha con người Trung Quốc đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy , TP.HCM, ở nước ta đã ghi nhận 5 trường hợp nhiễm virus corona. 3 trường hợp mới dương tính với virus là công dân Việt Nam, vừa trở về từ TP. Vũ Hán, hiện đã được cách ly và điều trị tại bệnh viện. Tất cả những người từng tiếp xúc với các trường hợp dương tính với virus corona đều đã được cách ly, theo dõi đề ngăn ngừa lây lan, phát tán.

