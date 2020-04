Xót xa cô gái giảm cân còn 'da bọc xương' chỉ để thỏa mãn sở thích của người yêu

Chương trình truyền hình thực tế 'Tỏ tình ngay bây giờ' của Trung Quốc liên tục khiến người xem dở khóc dở cười với những tình huống hẹn hò oái oăm của các cặp đôi. Tuy nhiên mới đây, câu chuyện của cô nàng Lưu Dã lại khiến người xem không khỏi xót xa chỉ vì nỗ lực muốn trở nên xinh đẹp nhất trong lòng người thương.

Vì muốn trở nên đẹp nhất trong lòng người yêu, cô nàng Lưu Dã đã cố gắng giảm chỉ còn 34 kg để đáp ứng sở thích của anh chàng. Cô muốn bày tỏ tâm tư, tình cảm của mình với người yêu và mong chờ một cuộc hôn nhân viên mãn. Tuy nhiên, hiện tại Lưu Dã khiến nhiều người không khỏi xót xa vì cô gầy xơ xác, còm nhom chẳng khác nào một bộ xương di động...

Lưu Dã tâm sự, đã có thời kỳ cô nặng tới 70kg, tuy nhiên bạn trai cô lại chỉ thích những cô gái gầy. Bởi vậy, Lưu Dã đã quyết tâm Giảm cân , đến mức chỉ còn 34kg mà vẫn thấy hài lòng. Cô còn tự tin khẳng định rằng cô càng gầy thì bạn trai sẽ càng yêu mình, còn những lời ra tiếng vào là từ miệng phụ nữ khác, họ chỉ đang đố kỵ với cô thôi.

Tuy nhiên, chẳng có cái kết viên mãn nào cho cô gái tội nghiệp, mọi nỗ lực của cô không được đền đáp. Hóa ra, người bạn trai Tiểu Nghiêm lại không yêu Lưu Dã nhiều như cô tưởng. Anh ta còn không xuất hiện trên chương trình, mà chỉ gửi đến cho cô một bức thư.

Trong bức thư, Tiểu Nghiêm viết: "Lưu Dã, chào cô! Có quá nhiều chuyện tôi không thể nào giấu được nữa rồi, đành nói thẳng ra vậy. Nói xong hy vọng cô sẽ không buồn vì tôi. Càng không được vì tôi mà làm hại bản thân.

Lưu Dã, tôi chỉ có thể nói tôi xin lỗi. Thực ra ban đầu chúng ta chỉ là bạn bè qua mạng, còn ở Côn Minh tôi đã có người phụ nữ của mình và bọn tôi sắp kết hôn rồi. Tôi với cô chỉ là một trò chơi có duyên không phận, đều là do cô tự hiểu lầm. Cô biết không, cô từng nói giảm cân vì tôi. Nhưng cô còn nhớ lần trước cô 40kg không, thật sự dọa tôi một trận. Bộ dạng của cô y như bộ xương di động vậy. Tôi thật sự không chịu nổi, chỉ vì tôi ngại nói ra. Nhưng tôi nghe nói cô giảm nữa còn có hơn 30kg, nên tôi càng không dám gặp cô. Tôi đã nói rõ mọi chuyện, mong cô quên được tôi.

Không phải cô hỏi sao tôi không đi thăm cô sao, tôi nói tôi bận vì công việc. Thật ra không phải, mà bạn gái tôi quản chặt quá. Tại sao tôi tốt với cô ấy hả? Cô nghĩ dâng lên mồm rồi tôi còn lý do để từ chối sao. Cho cô tiền, thỉnh thoảng quan tâm cô cũng không sao. Chỉ là chơi đùa thôi. Xin lỗi nhé!".

Đọc những lời phũ phàng của tên đàn ông bội bạc, Lưu Dã cảm thấy rất tuyệt vọng. Dù vậy, bố mẹ của cô đã tới chương trình và cùng ôm nhau khóc nức nở. Thay vì tỏ tình, Lưu Dã đã khiến mọi người vô cùng xúc động khi nghe những tâm tư tình cảm của cô với bố mẹ. Bố cô cương quyết nói rằng, dù những gã con trai bội bạc đó có núi vàng, núi bạc cũng không cần, chỉ cần Lưu Dã khỏe mạnh và hạnh phúc. Sau cùng, họ chấp nhận tha thứ, đón con gái về và mong Lưu Dã làm lại từ đầu, đừng dại dột vấp ngã lần hai.

Trước đó, chương trình này cũng gây bão MXH Trung Quốc khi xuất hiện cô 'công chúa đỏng đảnh' với hàng loạt yêu cầu oái oăm. Cô nàng Dương Dương liên tục đòi hỏi người yêu phải cưng chiều quá đà như cho ăn thanh long bỏ hạt, 1 tháng tặng hoa 4 lần,... và sau đó đã đã bị bạn trai chia tay phũ phàng ngay trên show truyền hình. Anh chàng bạn trai Hiểu Phàm bức xúc chia sẻ những khốn khổ mà anh phải chịu đựng trong suốt thời gian yêu nhau.

Dương Dương yêu cầu hằng ngày phải nhắn tin 2 tiếng, mỗi ngày phải nói 10 lần "Anh yêu em". Cô đưa ra đủ thể loại yêu cầu khó nhằn khiến anh chàng đau đầu: Ăn dưa hấu phát cắt thành hình trái tim, muốn ăn thanh long nhưng phải bỏ hết hạt, không làm theo sẽ bị chặn tài khoản, la hét ầm ĩ. Thậm chí, cô nàng còn đòi mỗi tháng phải tặng hoa 4 lần, không được trùng loại, trùng màu hay mùi hương. Thậm chí, cô nàng còn thường xuyên tìm đến đồng nghiệp bạn trai để nói chuyện, làm thân với sếp của anh khiến Hiểu Phàm rất khó xử. Sau 4 tháng chịu đựng hẹn hò, anh chàng đã không thể chịu đựng được nữa và quyết định chia tay.

Chi Nguyễn (t/h)