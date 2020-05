Xót xa cụ bà bị nam sinh cấp 2 đi xe đạp tông tử vong ở phố đi bộ

Theo Zing , sáng ngày 17/5, lãnh đạo Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thông tin về vụ tai nạn hi hữu xảy ra trên phố đi bộ hồ Gươm vừa qua.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Trước đó, vào sáng 16/5, cụ bà N.T.H.L. (79 tuổi, tạm trú phường Tràng Tiền) trong lúc đang đi bộ sang đường ở khu phố Hàng Khay, thuộc khu vực phố đi bộ hồ Gươm thì bất ngờ bị một nam sinh cấp 2 đi xe đạp tông trúng. Người dân sau đó đã đưa bà L. tới Bệnh viện cấp cứu, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Về bà L., cán bộ công an phường cho hay bà quê ở Bắc Ninh, hiện đang thuê nhà trên địa bàn để sinh sống nhiều năm nay. Người dân cho hay trước kia bà làm nghề bán báo, nay chuyển qua bán nước kiếm thêm thu nhập sinh sống qua ngày.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn thương tâm này, mật độ phương tiện lưu thông trên phố Hàng Khay rất đông đúc. Vị lãnh đạo công an phường Tràng Tiền cho hay: "Học sinh này sinh năm 2007, hiện đang học lớp 7, do không quan sát nên đã xảy ra va chạm với cụ bà. Trước đó, nạn nhân có đi tập thể dục quanh Hồ Gươm, khi sang đường để trở về nhà thì gặp tai nạn".

Sáng 17/5, cơ quan chức năng cho biết bà L. đã tử vong tại bệnh viện. Vụ việc đang được Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàn Kiếm thụ lý giải quyết.

Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội vừa ra Thông báo số 88/TB-UBND do Phó Chủ tịch UBND quận Đinh Hồng Phong ký, theo đó quyết định phố đi bộ hồ Gươm và phụ cận sẽ hoạt động bình thường trở lại từ 15/5 tới đây, với khung thời gian từ 19h thứ 6 đến 24h Chủ Nhật như trước khi có dịch COVID-19.

Tuyến phố Hàng Đào - Hàng Giấy - chợ đêm Đồng Xuân cùng hoạt động 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội hoạt động trở lại từ ngày 15/5/2020. Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, hoạt động trở lại từ ngày 15/5/2020 với khung giờ như trước khi có dịch COVID-19. Để đảm bảo việc phòng chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng của quận và thành phố sẽ thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

