Xót xa hai vợ chồng chết thảm trong đêm vì lật thuyền, để lại 3 con nhỏ còn thơ

Mới đây tại Thái Bình, hai vợ chồng anh Q. đi bắt cá trên sông thì không may chết thảm trong đêm vì lật thuyền, để lại 3 đứa con nhỏ bơ vơ, gia cảnh vô cùng khó khăn.

Chiều 7/1, Chủ tịch phường Tiền Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình , ông Nguyễn Văn Nam cho biết trên đoạn sông Trà Lý vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến hai vợ chồng chết thảm trong đêm vì lật thuyền, để lại 3 con nhỏ.

Đoạn sông Trà Lý, nơi vợ chồng anh Q. gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào 22h đêm ngày 6/1, một công nhân làm ca đêm đang về nha qua đoạn đê sông Trà Lý tại địa bàn tổ 3, phường Tiền Phòng thì nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết từ phía mặt sông. Người này phát hiện trên sông có 2 người đang chới với nhưng sau đó chìm dần, không kịp ứng cứu. Sự việc nhanh chóng được thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, huy động phương tiện cứu hộ, lực lượng tập trung tìm kiếm người bị nạn. Đồng thời, công an cũng tiến thành xác minh danh tính các nạn nhân. Nạn nhân của vụ việc được xác định là anh Vũ Văn Q. và vợ là chị Mai Thị L. (cùng SN 1976, trú thôn Bắc Hưng, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Hai vợ chồng làm nghề chài lưới đêm, đến đoạn sông trên thì không may lật thuyền do thuyền nhỏ, nước lớn dẫn đến đuối nước, tử vong thương tâm.

Chiều 7/1, đông đảo người dân có mặt tại hiện trường theo dõi việc tìm kiếm nạn nhân.

Đến 14h30 chiều ngày 7/1, thi thể người chồng và chiếc thuyền sắt gặp nạn đã được cơ quan chức năng tìm thấy. Hiện công an đang tiến hành pháp y tử thi người chồng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tiếp tục nỗ lực tìm kiếm thi thể người vợ. Được biết gia đình anh Q. có hoàn cảnh rất khó khăn, hai người còn có 3 con nhỏ. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào ngày 18/12, tại sông Hoàng Mai, đoạn chảy qua phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cũng xảy ra một vụ lật thuyền qua sông khi chở theo 7 người. 5 người đã may mắn thoát nạn, bơi được vào bờ còn hai cha con trú phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai mất tích. Đến 19h cùng ngày, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, người dân cùng đội cứu hộ đã vớt được thi thể hai bố con vào bờ. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn H. (SN 1975) và con gái ruột là Nguyễn Thị Th. (SN 2014).

Cơ quan chức năng sau đó đã trao trả thi thể hai người cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Your browser does not support HTML5 video.

Thủy điện xả nước làm lật thuyền 1 người chết. Clip: VTC

Chi Nguyễn (t/h)