Xót xa hình ảnh khuôn mặt sưng tấy, rướm máu của y bác sĩ trong khu cách ly dịch bệnh ở Vũ Hán

Vũ Hán (Trung Quốc) là tâm điểm dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra. Các bác sĩ tại đây liên tục tăng ca trong tình trạng mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, kính bảo hộ, khẩu trang và sử dụng chất khử trùng.

Việc sử dụng đồ bảo bộ thường liên tục như vậy khiến khuôn mặt, tay chân của nhiều y bác sĩ sưng tấy, rớm máu, thậm chí là biến dạng. Sau hơn 1 tháng chiến đấu với dịch bệnh, nhiều hình ảnh khuôn mặt của y bác sĩ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội ở Trung Quốc.

Gương mặt sưng tấy của y bác sĩ vì đeo khẩu trang, đồ bảo hộ

Loạt ảnh khuôn mặt đầy vết lõm, loát của các y bác sĩ làm việc ở Vũ Hán và một số Bệnh viện địa phương khác nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Theo World Of Buzz, các bác sĩ ở Vũ Hán phải làm việc liên tục, thậm chí không có cả thời gian ăn uống, đi vệ sinh. Đôi lúc họ còn thiếp đi ngay trong những bộ đồ bảo hộ lao động. Những vết hằn, vết xước, mụn nước trên mặt, tay, chân của nhân nhân viên y tế đã thể hiện rõ điều đó.

Mặc dù gặp khá nhiều khó khăn với đồ bảo hộ nhưng các bác sĩ trong khu cách ly vẫn tươi cười trước ống kính của phóng viên. Họ thể hiện rõ sự nhiệt huyết, yêu nghề và tinh thần dân tộc lúc này.

Về dịch viêm phổi cấp do virus corona chúng mới gây ra, tính đến ngày 4/2 đã có hơn 20.600 ca mắc trên toàn thế giới. Nhưng bệnh nhân chủ yếu ở Vũ Hán. Để đối phó với dịch bệnh này, chính phủ Trung Quốc đã cho xây dựng khẩn cấp 3 bệnh viện dã chiến ở tỉnh Hồ Bắc. Đồng thời cử hàng nghìn nhân viên y tế ở khắp đất nước đất hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh.

Sáng 4/2, bệnh viện dã chiến Hoả Thần Sơn, ngoại ô thành phố Vũ Hán, đã chính thức đón những bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona từ các bệnh viện đã quá tải khác ở thành phố.

Dù bị sưng tấy, xước xát da do đồ bảo hộ nhưng họ vẫn tươi cười và tràn đầy nhiệt huyết làm việc

Về việc điều trị dịch bệnh này, theo tờ Tân Hoa Xã, ngày 3/2, Thủ tướng Nhật Bản – ông Shinzo Abe cho biết quốc gia này đã cho ra đời bộ xét nghiệm nhanh phát hiện virus corona trên người. Hiện công nghệ này được sử dụng tại các tổ chức y tế trên toàn nước Nhật, bao gồm cả bệnh viện công và tư. Tuy nhiên, chi tiết về cơ chế hoạt động chưa được tiết lộ.

Trong khi đó, đại học Macau (Trung Quốc) cũng tuyên bố rằng, phát triển thành công công nghệ phát hiện virus corona chỉ trong vòng 30 phút. Bộ thử nghiệm có tên là Virus Hunter, giúp các bác sĩ xác định tình trạng của bệnh nhân dễ dàng và đơn giản hơn.

Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên chính phủ các nước đề nghị người dân cần hạn chế tụ tập ở những nơi đông người, ra đường nên đeo khẩu trang. Đồng thời cũng kiểm soát chặt chẽ việc xuất, nhập cảnh để ngăn chặn dịch bệnh bị phát tán rộng hơn.

Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn đã đi vào hoạt động

Nga Đỗ (t/h)