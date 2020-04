Xót xa lời trăn trối của bệnh nhân nhiễm COVID-19 trước khi mất: ‘Ai sẽ trả tiền viện phí cho tôi’

Đối với một vai trò y tá gây mê như anh Derrick Smith, giây phút bệnh nhân của mình qua đời không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 lại đưa anh tới một thực tế hoàn toàn khác, mà anh mô tả là “đáng sợ hơn nhiều”.



Anh Smith được phân công điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở thành phố New York (Mỹ). Anh kể rằng, một bệnh nhân nam phải thở bằng máy mà anh điều trị, trước lúc cận kề cái chết đã thốt lên lời cuối cùng bi thảm: “Ai sẽ trả chi phí điều trị (cho tôi)”.



“Đó là những lời cuối cùng tôi sẽ không bao giờ quên”, bác sĩ Smith nói với CNN. “(Bệnh nhân này) bị “Đó là những lời cuối cùng tôi sẽ không bao giờ quên”, bác sĩ Smith nói với CNN. “(Bệnh nhân này) bị suy hô hấp nặng, khó nói, nhưng mối quan tâm chính của anh ta là ai có thể trả phí cho quá trình điều trị giúp anh ta kéo dài sự sống, dù lúc này khả năng sống sót của anh ấy không còn nữa”.

Y tá Smith tâm sự về phút giây chứng kiến bệnh nhân qua đời

Biết chắc chắn rằng, bệnh nhân này khó có thể hồi phục sau khi được đặt ống nội quản, anh Smith và các đồng nghiệp đã gọi vợ của người đàn ông để họ có cơ hội cuối cùng nói lời tạm biệt.

Thực tế, những bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ không qua khỏi sau khi phải dùng tới máy thở, tỷ lệ tử vong lên tới 80% đối với bệnh nhân nhiễm bệnh đặt nội khí quản.



Theo tâm sự của Smith, những trải nghiệm hiện tại là “điều tồi tệ nhất” mà anh từng chứng kiến trong 12 năm làm công việc chăm sóc và gây mê bệnh nhân. “Tôi đã rất buồn và thành thật, một chút kinh hoàng. Điều này chứng tỏ rằng chúng ta đã hoàn toàn thất bại khi người bệnh phải lo lắng tới vấn đề tài chính dù họ đang đối mặt với điều to tát hơn, liên quan tới sự sống hay cái chết”.



Thay vì trả lời băn khoăn của bệnh nhân, anh dành giây phút cuối cùng để bệnh nhân trò chuyện lần cuối với người bạn đời.



Được biết, Mỹ là quốc gia phát triển duy nhất không có dịch vụ chăm sóc Được biết, Mỹ là quốc gia phát triển duy nhất không có dịch vụ chăm sóc Sức Khỏe toàn cầu. Theo dữ liệu của Cục điều tra dân số, gần 28 triệu người Mỹ dưới 65 tuổi, tương đương 10,4%, không có bảo hiểm trong năm 2018.



“Xử lý đại dịch COVID-19 với hàng chục triệu người không có “Xử lý đại dịch COVID-19 với hàng chục triệu người không có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm không đầy đủ sẽ là mộtt thách thức đặc biệt với người Mỹ trong số các nước phát triển”, Larry Levitt, phó chủ tịch điều hành chính sách y tế tại Tổ chức phi lợi nhuận Kaiser nói.

Mỹ dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong vì dịch COVID-19 Mỹ dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong vì dịch COVID-19



Mặc dù, nhiều công ty bảo hiểm và một số tiểu bang đang miễn chi phí xét nghiệm virus corona cho một số đối tượng, nhưng bệnh nhân sẽ vẫn phải trả tiền cho sự thăm khám, xét nghiệm khác và các phương pháp điều trị COVID-19 hoặc bệnh khác mà họ có thể mắt phải.



Đối với những người Mỹ đang thất nghiệp, những người hưởng lợi ích bảo hiểm y tế từ công việc của họ, dịch bệnh khiến họ rơi vào cuộc khủng hoảng khác.



Do ảnh hưởng của dịch bệnh, đã có khoảng 16,8 triệu công nhân Mỹ, chiếm khoảng 11% lực lượng lao động Mỹ, đã nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp chỉ trong 3 tuần trước.



Hiện nay, Mỹ là quốc gia dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm và số người tử vong là Mỹ, với 532.879 ca nhiễm, 30.453 ca bình phục và 20.577 ca tử vong.



Tuy trong ngày 11/4, số ca nhiễm và số người tử vong vì COVID-19 đều giảm xuống. Số ca nhiễm là 26.278 trường hợp, thấp nhất tính từ ngày 6/4. Số trường hợp thiệt mạng trong ngày cũng giảm xuống 1.713, ít hơn 318 trường hợp so với ngày trước đó. Nhưng Mỹ vãn trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới vượt mốc 20.000 người chết vì đại dịch.



Các chuyên gia cảnh báo số ca nhiễm và tử vong tại Mỹ chưa hẳn là con số chính xác do Mỹ không xét nghiệm trên diện rộng. Trung bình có 8.023 người/1.000.000 người Mỹ được xét nghiệm với virus SARS-CoV-2. Có nhiều trường hợp thiệt mạng không được xác định có nhiễm virus hay không.





