Xót xa người đàn ông ở Quảng Trị phải lập bàn thờ chịu tang bố trong khu cách ly

Mới đây, một khu cách ly trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lập bàn thờ để một người đàn ông có thể chịu tang bố khi không thể về nhà vì COVID-19.

Ban quản lý khu cách ly tập trung tại trụ sở cũ Sở Giáo dục đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Quảng Trị cho biết, đó là trường hợp của anh Trần Văn Học (38 tuổi, quê ở thôn Tân An, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).



Anh Học là một trong 48 người từ Lào trở về hôm 8/5 hiện đang thực hiện cách ly tại Khu cách ly tập trung ở Quảng Trị. Trong thời gian này, anh Học bất ngờ nhận được tin người cha ở quê nhà Quảng Nam đã qua đời ngày 10/5, hưởng thọ 64 tuổi. Nén đau thương, anh Học tiếp tục ở lại chịu tang bố trong khu cách ly.

Biết tin, Ủy ban MTTQ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã tiến hành lập bàn thờ ngay trong khu cách ly để chia buồn sâu sắc với anh Học và gia đình , giúp anh Học có thể tưởng nhớ và hương khói cho bố trong khu cách ly, cùng như mọi người có thể cùng đến viếng và động viên.

"Chúng tôi thay mặt lãnh đạo thành phố đến viếng, thắp hương chia sẻ. Nghĩa tử là nghĩa tận, biết cha mất mà con không về được, cũng động viên anh Học nén đau thương, hoàn thành cách ly sớm về với gia đình”, bà Phạm Thị Thu Hà - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đông Hà cho biết, lãnh đạo thành phố, các ban ngành và người dân tại khu cách ly đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình anh Trần Văn Học.

Trước đó, tại khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM cũng có người đã phải lập bàn thờ người thân trong khu cách ly vì không thể về chịu tang.



Cụ thể, ngày 19/3, sau khi trở về từ Thái Lan sau nhiều năm xuất khẩu lao động, chị Mai (quê Hà Tĩnh) được đưa đến cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM cách ly.



Ngày 31/3, khi đang thực hiện cách ly được 11 ngày, chị Mai nhận được tin dữ, chồng chị mất đột ngột. Lúc này, chị xin về quê lo hậu sự cho chồng, nhưng không được chấp nhận nên đã lập bàn thờ chồng trong khu cách ly.

Tâm sự của người đàn ông lập bàn thờ, đội tang cha trong khu cách ly

Kiều Đỗ (t/h)