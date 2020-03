Chưa xin phép cơ quan chức năng, gia đình ở Bắc Kạn hồn nhiên dựng rạp đám cưới giữa cầu dây văng

Theo thông tin từ Zing .vn, một gia đình ở TP Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn ) đã ngang nhiên dựng rạp để tổ chức hôn lễ cho con trên cây cầu dây văng Thác Giềng (đoạn qua quốc lộ 3B, phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn). Cây cầu này bắc qua sông Cầu, đang được sử dụng và có phương tiện giao thông qua lại.

Theo lãnh đạo UBND phường Xuất Hóa, gia đình bắc rạp đám cưới trên cầu chưa thông báo cũng như xin phép cơ quan chức năng. “Khu vực quanh nơi tổ chức không được thuận lợi nên gia đình dựng rạp trên cầu. Chúng tôi nhận được thông tin vào chiều cùng ngày và đã yêu cầu gia đình sớm tháo rõ”, lãnh đạo phường cho biết.

Gia đình bắc rạp đám cưới ngay giữa cầu gây cản trở giao thông

Khi lực lượng chức năng đến yêu cầu tháo rỡ, gia đình đã thực hiện ngay trong tối cùng ngày sau khi hoàn tất các thủ tục của hôn lễ. Tuy nhiên, vụ việc ảnh hưởng đến việc đi lại nên đã giao cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn tiếp tục xử lý.

Theo thông tin từ phường Xuất Hóa, tại địa phương đang có 2 cây cầu bắc qua sông Cầu, để các phương tiện đi qua quốc lộ 3B. Cầu Thác Giềng – nơi bắc rạp đám cưới là cây cầu cũ, bị hạn chế trọng lượng phương tiện đi lại nên ít xe hoạt động tại đây.

Được biết, cầu này dài 105,5 m, rộng 7 m, xây dựng năm 1999, hoàn thành vào tháng 8/2000. Cây cầu bắc qua sông Cầu, địa phận phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn. Cầu chỉ dành cho ô tô và các phương tiện có trọng tải từ 17 tấn trở xuống. Các loại xe trên 17 tấn phải đi qua cầu mới.

