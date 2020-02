Xử lý nghiêm các nhà thuốc cố tình không bán khẩu trang

Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corora mới (2019-nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Tại Việt Nam, tính đến sáng 3/2, đã ghi nhận 8 trường hợp dương tính với 2019-nCoV. Cơ quan y tế khuyến cáo người dân cần hạn chế đến khu vực tụ tập đông người và tự bảo vệ bản thân khỏi sự lây lan của virus bằng cách đeo khẩu trang, giữ vệ sinh cá nhân...

Đồng loạt treo biển "không bán khẩu trang"

Những ngày này, nhu cầu mua khẩu trang y tế và nước rửa tay, dung dịch diệt khuẩn tăng mạnh... Tuy nhiên, rất khó để có thể tìm mua các sản phẩm này ở các hiệu thuốc, cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế. Nhiều người dân phản ánh phải đi rất nhiều cửa hàng, phải xếp hàng chờ đợi mới có thể mua được khẩu trang. Thậm chí, tình trạng này còn xảy ra ở chợ thuốc Hapulico (đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày gần đây, nhiều quầy tại chợ thuốc Hapulico đồng loạt treo biển hiệu với nội dung: Không bán khẩu trang, nước rửa tay... "Xin miễn hỏi".

Nhiều cửa hàng trong chợ thuốc Hapulico đồng loạt treo biển không bán khẩu trang. Ảnh: Báo Dân Sinh.

Chị Thùy Anh (Hà Nội) đã hỏi 15 quầy thuốc tại Hapulico nhưng đều nhận những cái xua tay, lắc đầu: "Họ chẳng nói gì cả, thậm chí tỏ ra hơi khó chịu với khách. Tôi định sang khu cửa hàng vật tư y tế đường Phương Mai để tìm chứ không mua được ở đây".

Tình trạng trên cũng xuất hiện lác đác trên các tuyến phố Ngọc Khánh. Phương Mai khiến dư luận thắc mắc liệu các cửa hàng không bán hay không còn hàng để bán do thiếu nguồn nhập.

Trước đó, trên nhóm Faceboook "Chợ thuốc Hapulico Hà Nội", một tài khoản tên Nguyễn Kim D. đã đăng bài kêu gọi các nhà thuốc ngừng bán khẩu trang, nội dung như sau:

"Tất cả nhà thuốc chúng ta liên kết đoàn kết, không nhập khẩu trang và cũng không bán khẩu trang nữa. Việc đó giờ nhà nước lo, miễn phí hay bán giá như trước thì nhà em không làm được rồi... Sân bay bán 350k/10 cái khẩu trang y tế 4 lớp mà chẳng quản lý thị trường nào vào đập, cứ nhà thuốc nhỏ lẻ bị úp. Vậy nên chúng ta chung sức không nhập, không bán nhé. Hiện tại cũng 70% các nhà không nhập, 10% không bán, 10% phát free (miễn phí)".

Bài kêu gọi trên đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ trước và nhận được không ít "gạch đá" của cư dân mạng.

Không còn tình trạng chen lấn mua khẩu trang, giờ nhiều người dân thậm chí còn không mua nổi vì các cửa hàng treo biển "không bán". Ảnh: Báo Dân Sinh

Sẽ phạt nặng các trường hợp cố tình găm hàng

Liên quan đến sự việc, được biết, Cục Quản lý thị trường và Công an thành phố Hà Nội đang vào cuộc xác minh, xử lý tài khoản kêu gọi không bán khẩu trang. Tuy nhiên, do tài khoản này đã gỡ thông tin nên chưa xác định được danh tính chủ tài khoản và thông tin hiệu thuốc.

"Trường hợp nặng chúng tôi sẽ kiến nghị khởi tố hình sự", ông Chu Xuân Kiên - Cục trưởng Quản lý thị trường Hà Nội thông tin trên báo Kiến Thức.

Không những vậy, đại diện Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết đang phối hợp với công an kinh tế kiểm tra các nhà thuốc tại chợ thuốc Hapulico nói riêng và các nhà thuốc nói chung. Nếu phát hiện còn hàng trong kho nhưng nhà thuốc cố tình treo biển không bán thì sẽ xử phạt theo quy định Pháp luật

"Chúng tôi đang phối hợp với công an kinh tế để kiểm tra, trường hợp phát hiện trong kho vẫn còn hàng nhưng nhà thuốc treo biển không bán là cố tình găm hàng và sẽ bị xử theo quy định pháp luật", ông Chu Xuân Kiên cho biết.

