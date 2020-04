Xử lý nghiêm nhóm ‘quái xế’ tụ tập đua xe trái phép, tông gãy chân chiến sĩ cảnh sát cơ động

Thông tin từ Công an tỉnh Đ ồng Nai, hôm nay, ngày 12/4, đơn vị đang tiến hành điều tra nguyên nhân nhóm “quái xế” đua xe trái phép trên quốc lộ 51 tông vào nhóm tuần tra giao thông, khiến 1 cảnh sát cơ động phải cưa chân.



Theo đó, vụ việc xảy ra vào khuya ngày 11/4, lực lượng cảnh sát giao thông (thuộc Trạm CSGT ngã ba Thái Lan) do thiếu tá Trần Thanh Dũng làm tổ trưởng, đi cùng 3 cảnh sát cơ động (thuộc Phòng cảnh sát cơ động) để tuần tra kiểm soát chống đua xe trái phép.

Các đối tượng đua xe trái phép (Ảnh Công an Đồng Nai)





Cụ thể, khoảng 22h30, tổ công tác phát hiện một nhóm khoảng 60 xe máy dàn hàng ngang trên quốc lộ 51, đua xe với tốc độ cao ở khu vực phường Tam Phước, TP Biên Hòa.



Lúc tổ công tác ra hiệu lệnh dừng lại, “quái xế” Nguyễn Hoàng Khánh (21 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) đã lao thẳng vào chiến sĩ cảnh sát cơ động là Phan Đức Mạnh (21 tuổi). Cú tông trực diện khiến chiến sĩ Phan Đức Mạnh bị Lúc tổ công tác ra hiệu lệnh dừng lại, “quái xế” Nguyễn Hoàng Khánh (21 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) đã lao thẳng vào chiến sĩ cảnh sát cơ động là Phan Đức Mạnh (21 tuổi). Cú tông trực diện khiến chiến sĩ Phan Đức Mạnh bị gãy xương đùi phải, còn Khánh bị chấn thương đầu phải chuyển Bệnh viện cấp cứu.

Đến trưa 12/4, do vết thương quá nặng, Mạnh phải cắt 1/3 đùi chân phải. Trong khi đó Khánh vẫn nguy kịch do chấn thương sọ não.



Về nhóm đua xe, tại hiện trường, lực lượng tuần tra đã nhanh chóng khống chế được 24 đối tượng, thu giữ 16 xe máy các loại để đưa về trụ sở công an làm việc.



Qua quá trình đấu tranh, công an xác định, các đối tượng chủ yếu là người từ một số địa phương lân cận như: TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và cả địa bàn Đồng Nai đã hẹn nhau trên mạng Qua quá trình đấu tranh, công an xác định, các đối tượng chủ yếu là người từ một số địa phương lân cận như: TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và cả địa bàn Đồng Nai đã hẹn nhau trên mạng xã hội facebook ra khu vực nói trên để tổ chức đua xe.



Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

