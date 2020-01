Xử lý nhiều cơ sở kinh doanh khẩu trang không niêm yết giá giữa dịch virus corona

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế xác nhận tại Việt Nam đã có 3 người xác nhận dương tính với virus corona, đều trở về từ TP. Vũ Hán. Trong đó, 1 người đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh Thanh Hóa, 2 người khác đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) tại Hà Nội . Người dân Hà Nội đổ xô đi các hiệu thuốc để mua khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn để đề phòng dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra phát tán dẫn đến cháy hàng. Trước tình hình này, nhiều cơ sở kinh doanh đã lợi dụng tăng giá, không niêm yết giá khẩu trang y tế

Người dân đổ xô đi mua khẩu trang y tế, nước rửa tay sát trùng

Ngày 31/1, Đội quản lý thị trường số 1 (Chi Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội) cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên ngành kiểm tra hàng loạt các quầy bán thuốc. Qua đó, Đội QLTT số 1 đã phát hiện một số quầy bán thuốc, kinh doanh khẩu trang y tế tại chợ thuốc Hapulico trên đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội) không niêm yết giá bán công khai mặt hàng khẩu trang. Một quầy thuốc bán khẩu trang không niêm yết giá đã bị lập biên bản xử phạt.

Theo Báo Hải Quan, Lực lượng QLTT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh khẩu trang y tết tại Trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế HAPU tại số 01 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đội QLTT số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu các cơ sở kinh doanh niêm yết giá và bán ngay số khẩu trang hiện có, cam kết bán đúng giá đã niêm yết; hàng hóa phải có đầy đủ chứng từ nguồn gốc và bảo đảm chất lượng.

Xử lý các cơ sở kinh doanh khẩu trang không niêm yết giá

Đội trưởng Đội QLTT số 1, ông Hoàng Đại Nghĩa cho biết, những trường hợp không niêm yết giá khi bán hàng sẽ bị xử phạt, nếu có trường hợp bán phá giá theo giá quy định cũng sẽ bị xử phạt nghiêm. Nếu công bố dịch đối với hàng thiết yết mà các cơ sở bán thuốc vẫn có tình trạng "găm" hàng, giữ hàng, bán đội giá sẽ bị xử lý theo quy định. Ông Nghĩa cũng cho hay việc kiểm tra của lực lượng QLTT sẽ được tiến hành liên tục.





Trước tình trạng trên, trao đổi với PV Zing , Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế, Nguyễn Minh Tuấn cũng cho biết có ghi nhận thị trường có tình trạng khan hiếm khẩu trang, tăng giá, "găm" hàng. Đây là điều không hợp lý bởi đang diễn ra dịch virus corona, mọi người đều cosnhu cầu sử dụng. Vụ trưởng cũng khẳng định sẽ trao đổi với Vụ Kế hoạch - Tài chính, các cơ sở y tế để có văn bản yêu cầu doanh nghiệp không tăng giá, giữ hàng. Luật giá hay Luật xử lý vi phạm hành chính đã có quy định xử phạt nếu có trường hợp đầu cơ, tăng giá hàng hóa.

Người dân Hà Nội chen chúc mua khẩu trang phòng dịch viêm phổi

Chi Nguyễn (t/h)